PortsIB inicia el concurso público para adjudicar la concesión de la cantina del puerto de Porto Cristo

PALMA, 11 Ene. (EUROPA PRESS) -

Ports de les Illes Balears (PortsIB), organismo dependiente de la Conselleria del Mar y del Ciclo del Agua del Govern, ha iniciado el concurso público para adjudicar la concesión de la cantina del puerto de Porto Cristo y asegurar la explotación eficiente del servicio.

En una nota de prensa, la Conselleria del Mar y del Ciclo del Agua ha informado que PortsIB ha decidido iniciar el proceso para conceder administrativamente el uso del local destinado a cantina en la zona del puerto de Porto Cristo, en Manacor, mediante un concurso público.

Según la Conselleria, el objetivo de esta iniciativa es asegurar la participación de todas las personas o empresas interesadas en gestionar el servicio y, al mismo tiempo, seleccionar la mejor oferta según los criterios establecidos en los pliegos de la licitación.

Hay que recordar que el local está situado en un punto estratégico del puerto, lo que permitirá ofrecer servicios de restauración y atención directa a los usuarios, embarcaciones y visitantes, contribuyendo a la mejora de la experiencia portuaria, ha destacado.

Con esta medida, el Govern balear pretende reforzar la gestión de los puertos autonómicos, impulsando servicios que mejoran la oferta portuaria y además favorecen la actividad económica de la zona.