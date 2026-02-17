PortsIB saca a adjudicación 25 amarres de la lista séptima en el puerto de Cala Figuera

Archivo - Puerto de Cala Figuera. - GOVERN - Archivo

PALMA 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

Ports de les Illes Balears (PortsIB), organismo público adscrito a la Conselleria del Mar y del Ciclo del Agua, ha acordado iniciar el procedimiento de adjudicación de 25 amarres en base correspondientes a la lista séptima en el puerto de Cala Figuera.

Concretamente, se ofrecen tres amarres para embarcaciones de entre cuatro metros y un centímetros y cinco metros de eslora, ocho para embarcaciones mayores de cinco metros y hasta seis, otras ocho para barcos de entre más de seis y hasta siete metros, y tres para embarcaciones de entre más de siete y hasta ocho metros.

Además, se ofertan otras tres plazas para amarrar embarcaciones de ocho metros y un centímetro y hasta nueve metros, con las mangas correspondientes establecidas para cada tipología.

La asignación se realizará según el orden de la lista de espera actualizada y de acuerdo con las características de cada solicitud. En el caso de las peticiones de carácter genérico, se ofrecerán todas las opciones disponibles en el momento en que corresponda el turno de la persona interesada.

Tal como establece la normativa vigente, una vez el acuerdo se publique en el Boletín Oficial de Baleares (BOIB), no se podrán modificar las solicitudes incluidas en la lista de espera. El acuerdo se publicará en el BOIB y en la web de PortsIB.