La potencia de los puntos de recarga de vehículos eléctricos en Baleares aumenta un 40% en 2025 hasta los 11,3 MW

PALMA 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

La filial de redes de Endesa, denominada e-distribución, ha incrementado durante el año pasado la potencia contratada de los puntos de recarga de vehículo eléctrico en vía pública en un 40% hasta alcanzar los 11,3 MW.

De esta manera se ha tratado de facilitar el despliegue de la movilidad eléctrica en Baleares, ya que la potencia ha crecido un 8.000% desde 2021, cuando era de 0,14 MW.

En un comunicado, Endesa ha indicado que las recargas realizadas en estas instalaciones de Baleares sumaron 2,94 GWh durante el año pasado, energía suficiente para recorrer más de 16 millones de kilómetros, el equivalente además de 400 vueltas a la Tierra y evitar la emisión de 2.850 toneladas de CO2.

La evolución de los suministros que tienen contratada la tarifa TDVE también ilustra el adelanto de la movilidad eléctrica durante el último año.

Esta tarifa se aplica a los titulares de puntos de recarga de acceso público, como operadores de recarga, ayuntamientos, parkings abiertos al público o estaciones de servicio, entre otros. Durante el año pasado, los suministros con tarifa TDVE en la red de e-distribución han aumentado un 28%.

Las empresas distribuidoras son claves en el desarrollo de la red de recarga, puesto que se encargan de conectar en la red eléctrica la derivación que alimenta los cargadores de las diferentes empresas que desarrollan este negocio, conocidas como operador de puntos de recarga.

La filial de redes de Endesa opera como compañía distribuidora en Andalucía, Aragón, Baleares, Canarias, Cataluña y parte de Extremadura, zonas que concentran el 45% de los puntos de recarga en vía pública, según los datos de la Asociación Empresarial para el Desarrollo e impulso de la Movilidad Eléctrica.