El PP acusa al Ayuntamiento de Pollença de "sustituir la política útil por la presencia constante en eventos"

Archivo - Reunión del pleno del Ayuntamiento de Pollença. - PP POLLENÇA - Archivo

PALMA 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

El grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de Pollença ha acusado al equipo de gobierno municipal de "sustituir la política útil por la presencia constante en actos y eventos".

Mientras, han sostenido los 'populares' en un comunicado, los problemas del municipio, como el estado de las calles o la gestión del arbolado, "se acumulan y empeoran".

En las calles, han criticado desde el PP, falta mantenimiento, limpieza y planificación, unas carencias que "repercuten directamente en la calidad de vida de los residentes y en la imagen que se proyecta a los visitantes".

En materia de movilidad, han proseguido, los aparcamientos siguen siendo "insuficientes, mal acondicionados y poco seguros", y en lo que respecta a la gestión del arbolado, se ha pasado "de una poda necesaria a una dejadez que genera problemas de seguridad, suciedad y deterioro del espacio público".

Los 'populares' también han echado en falta un "proyecto global" del municipio que establezca "una línea clara para cuidar y ordenar los espacios públicos o una apuesta decidida por mejorar el entorno urbano con criterios coherentes".