El PP afirma que la vivienda denunciada por el PSIB como alquiler turístico ilegal no es donde hubo la intoxicación

Archivo - La portavoz del PP en el Consell de Mallorca, Núria Riera, en rueda de prensa. - PP - Archivo

PALMA 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

El PP ha acusado al PSIB de "mentir" porque la vivienda denunciada como alquiler turístico ilegal, no sería la misma en la que se produjo la intoxicación de cuatro personas por acumulación de gas.

La portavoz del PP en el Consell de Mallorca, Núria Riera, ha salido al paso de las críticas del PSIB al que ha acusado de "falta de rigor, oportunismo político y la voluntad de generar confusión".

En una rueda de prensa, Riera ha calificado de "marrulleras e inaceptables" las críticas dirigidas al conseller insular de Turismo, Guillem Ginard, y ha aclarado los hechos con "rigor y responsabilidad".

En primer lugar, ha desmentido de forma "rotunda" que se hubiera negado la existencia de denuncias sobre la vivienda, ya que cuando se atendió a los medios de comunicación a primera hora, "no se disponía todavía de toda la información y habría sido absolutamente irresponsable adelantar datos o conclusiones sin tenerlos contrastados".

"En cuanto se dispuso de toda la información, esta se facilitó de manera detallada, con la prudencia y el rigor que exige una cuestión como esta", ha añadido.

Riera ha alegado que el PSIB habla de edificios situados "en la misma zona pero en calles diferentes", lo que habría generado una "confusión grave", algo por lo que ha planteado sus dudas si lo han hecho por "mala fe" o "desconocimiento imprudente".

Para el PP, esta actitud es "especialmente lamentable", ya que no solo se basa en una información "incorrecta", sino que contribuye a crear "alarma innecesaria entre la ciudadanía". Riera ha recordado que el actual gobierno del Consell ha puesto "orden por primera vez en el alquiler turístico ilegal".

"Se han incrementado los inspectores, se han establecido convenios con plataformas y se ha ejercido un control que antes no existía. El Consell se encontró con más de 6.000 anuncios ilegales y una impunidad total durante los años de gobierno socialista", ha señalado.

Por eso, ha pedido "menos lecciones" por parte de la oposición y "más prudencia" en sus declaraciones, ya que, a su entender, "no se puede hacer política a cualquier precio".

Por otro lado, Riera ha avanzado que el PP llevará al pleno de este jueves diferentes iniciativas, entre las que destacan mociones en defensa de la regeneración democrática y de apoyo a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, así como una declaración institucional sobre la lengua de signos impulsada por el PP.