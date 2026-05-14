El PP aprovecha la visita de Marlaska a Palma para exigir que la Policía y la Guardia Civil sean profesión de riesgo

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, preside el acto oficial de toma de posesión del comisario principal, a 14 de mayo de 2026, en Palma de Mallorca, Baleares (España). - J. Fernández Ortega - Europa Press

PALMA 14 May. (EUROPA PRESS) -

El PP de Baleares ha aprovechado la visita a Palma del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, para exigir el reconocimiento de la Policía Nacional y la Guardia Civil como profesión de riesgo.

Una petición que han hecho extensiva a la presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol, a quien han acusado de tener "bloqueada" una proposición de ley impulsada por su grupo parlamentario para aplicar esta medida.

El portavoz adjunto del PP en la Cámara Baja, José Vicente Marí Bosó, ha criticado que la iniciativa "volvió a ser aplazada ayer por enésima vez tras más de 70 prórrogas y aplazamientos".

"La presidenta del Congreso no puede seguir utilizando las instituciones para bloquear iniciativas fundamentales para nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad", ha sostenido el 'popular'.

Asimismo, según ha informado el PP en un comunicado, Marí Bosó ha cargado contra Marlaska y contra la secretaria de Estado de Seguridad, Aina Calvo, al entender que "no deberían volver a pisar Baleares hasta que hayan ordenado desbloquear esta ley y hayan demostrado un compromiso real con la mejora de las condiciones laborales de la Policía Nacional y la Guardia Civil".

"Ya está bien de venir a Baleares a pasearse mientras abandonan a nuestras fuerzas de seguridad", ha dicho el diputado. Tanto Marlaska como Calvo han asistido a la toma de posesión del nuevo jefe superior de Policía de Baleares, José Antonio Puebla.

El 'popular' ha considerado que Marlaska está siendo "el peor ministro del Interior, especialmente para Baleares", debido a "la falta de efectivos y el deterioro de las condiciones laborales de los agentes destinados en las Islas".

"Actualmente existen más de 1.000 vacantes sin cubrir en Policía Nacional y Guardia Civil en Baleares, una situación se atribuye a la falta de incentivos y al abandono del Ministerio", ha subrayado el diputado. El ministro, no obstante, ha asegurado que desde 2018 se han recuperado 400 plazas de Policía que habían sido recortadas.

El 'popular' también ha criticado la "eliminación" de los pluses de productividad que el último Gobierno del PP implantó en 2018 y ha reprochado a Interior que "siga sin mejorar el plus de residencia para compensar el elevado coste de vida en el archipiélago".

Marí Bosó también ha responsabilizado a Marlaska y Calvo del incremento de la migración irregular y de las tasas de criminalidad. "Sus políticas y su abandono perjudican directamente a nuestra comunidad autónoma", ha defendido.