El PP asegura que la eliminación del segundo cinturón de Palma "consolidará el colapso"

PALMA, 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Partido Popular de Palma, Jaime Martínez Llabrés, ha criticado que la eliminación de parte del segundo cinturón del plan de carreteras del Consell de Mallorca "sólo servirá para prolongar los atascos".

En una nota de prensa, el líder 'popular' ha lamentado que el Consell de Mallorca "consolide la saturación" en los accesos a la ciudad. "Una vez más, los socialistas no resuelven los problemas de los ciudadanos, sino que los incrementan".

Martínez ha señalado que este cambio se produce después de que el PSOE de Armengol se negase hace unos meses a negociar un nuevo Convenio de Carreteras. "En siete años, el PSOE no ha hecho nada para solucionar el caos circulatorio de Mallorca ni los atascos que se producen para acceder a Palma. Ahora no sólo no van a mejorar las carreteras de la isla, sino que ni siquiera van a acabar proyectos que estaban en marcha, como el Segundo Cinturón, muy necesario desde hace años para descongestionar los accesos a Palma", ha considerado.

Según Martínez, "vemos diariamente los atascos que se forman y el tiempo que pierden los ciudadanos que quedan atrapados. La eliminación del segundo cinturón no ayuda en nada a los palmesanos ni a Palma. Una vez más, los socialistas no resuelven los problemas de los ciudadanos, sino que los incrementan".

Así, el dirigente ha reprochado a los socialistas que "antepongan el partidismo a los ciudadanos". "Es vergonzoso. No mejoran el transporte público, no mejoran la movilidad y convierten la ciudad en una ratonera. Lo hemos visto con el Plan de Movilidad Urbana Sostenible de Hila y lo vemos ahora con el Plan de Carreteras del Consell. No buscan soluciones, sólo crean problemas. Son lo peor para Palma.", ha afirmado Martínez.

Además, el presidente 'popular' ha alertado sobre la "falta de coordinación" entre todas las administraciones y ha explicado que la formación entiende que la supresión del segundo cinturón invalida, de nuevo, el PGOU. "Por tanto, la eliminación de esta vía hará que decaigan las propuestas del PGOU, ya que estarán planteadas en base a supuestos irreales de movilidad, accesos y tránsito", ha concluido.