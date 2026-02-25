El PP asegura que el Ministerio envió a la Unesco un anteproyecto alternativo sin aval técnico

Archivo - El senador del PP por Menorca, Cristóbal Marqués, en rueda de prensa. - PP - Archivo

MENORCA 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

El PP ha avanzado este miércoles que el Ministerio de Cultura ha admitido que entre la documentación que envió a la Unesco había un anteproyecto alternativo para las obras del tramo de Rafal Rubí que no cuenta con aval de los técnicos del Consell de Menorca.

Los 'populares' menorquines han subrayado que, en su respuesta oficial a las preguntas formuladas por el senador por Menorca, Cristóbal Márques, el Ministerio reconoce que envió un anteproyecto que no contaba con validación de los técnicos de Carreteras de la administración insular, así como que no informó ni consultó previamente al Consell, pese a ser la administración competente en materia de carreteras. "Por último, nadie del Ministerio validó si la alternativa planteada para este tramo era viable antes de enviarla", ha dicho Marqués.

El senador ha explicado que el anteproyecto alternativo en cuestión fue el encargado por el anterior equipo de gobierno y concretamente por el departamento de Movilidad que dirigía Més per Menorca, y planteaba una rotonda a nivel como alternativa.

El PP ha recordado que este proyecto, que fue encargado a una empresa privada de fuera de Menorca, se asentaría sobre yacimientos talayóticos, afectando más del 70 por ciento del subsuelo protegido y dañando los entornos Biniai y Sant Vicenç d'Alcaidús, zonas reconocidas por su valor histórico y con bienes etnológicos en proceso de catalogación. "Además, carece de respaldo por parte de los técnicos del Consell y no cumple los requisitos necesarios de seguridad. De hecho, el propio anteproyecto reconoce que la solución más segura es la rotonda a doble nivel, la que se está realizando", ha dicho el senador.

Según Márques, los hechos reconocidos por el Ministerio son "extremadamente graves". "Cuando la Unesco solicita información, lo lógico es coordinarse con el Consell, que es quien tiene la competencia".

"Lo que no se puede hacer es enviar una alternativa que no está validada sin avisar, no dando, por tanto, la opción a la máxima institución menorquina la opción de pronunciarse", ha añadido antes de exigir respuestas sobre quién remitió ese anteproyecto al Ministerio y quién decidió utilizarlo como referencia ante la Unesco. "¿Con qué objetivo se envía una alternativa que no tiene respaldo técnico ni es viable?", se ha preguntado Marqués.

El PP ha considerado que las contestaciones del Ministerio de Cultura explican su negativa inicial a facilitar el acceso al expediente. "Queda claro por qué se nos negó durante meses la documentación. Lo que querían ocultar es que se había actuado sin rigor técnico y con intención política en connivencia con Més per Menorca", ha concluido el senador.