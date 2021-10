PP asegura que el Pacte de Cort "suspende en participación" y rechaza el "sectarismo" en la protección de Santa Catalina

PALMA, 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del PP en el Ayuntamiento de Palma, Mercedes Celeste, ha asegurado que el Pacte de Cort "suspende en participación" y ha rechazado el "sectarismo" en la protección del barrio de Santa Catalina.

Celeste se ha referido este jueves a la aprobación del Plan de Especial Protección Arquitectónica y Ambiental de Santa Catalina en el pleno de este jueves por parte del equipo de gobierno municipal, que ha contado con el voto en contra del PP.

Ante esto, la portavoz 'popular' ha justificado el voto del PP en que "no puede ser que una aprobación tan importante" no cuente con el consenso por parte de los vecinos, ni restauradores ni comerciantes del mercado.

"Uno de los principales focos de vida de Santa Catalina es el mercado y resulta no tiene el consenso porque los comerciantes aseguran que con este plan no sobrevivirán", ha dicho Celeste, quien ha insistido en que el PP no puede apoyar una medida que "no tiene el consenso de la gente que vive en el barrio ni la participación de quienes trabajan allí".

Además de recordar al Pacte de Cort que Santa Catalina comienza en la Ribera, Celeste ha rechazado el "sectarismo" del Pacte con este Plan porque "hay un monumento en Sa Feixina que quieren destruir". "El sectarismo debe quedar fuera y debe prevalecer lo que es mejor para los ciudadanos", ha finalizado.