El PP asegura que los profesores en puestos de muy difícil cobertura no consolidarán plaza hasta acreditar el catalán

Archivo - Profesora imparte clase en un aula. - UIB - Archivo

PALMA, 6 May. (EUROPA PRESS) -

El PP ha apuntado que los profesores destinados a plazas de muy difícil cobertura no obtendrán su plaza definitiva en propiedad hasta que no demuestren que tienen el nivel de catalán exigido para este puesto en la administración pública.

Así lo ha indicado el portavoz del PP en el Parlament, Sebastià Sagreras, al ser preguntado por la enmienda a la ley de proyectos estratégicos relativa a esta cuestión, que fue aprobada este martes en la reunión de Ponencia de la Comisión de Hacienda y Presupuestos.

El parlamentario ha argumentado que esta medida trata de cubrir plazas de maestros en lugares calificados de muy difícil cobertura por el Consell de Govern, que no se hayan cubierto de manera recurrente durante varios cursos "en sitios muy concretos".

"No serán funcionarios de carrera con una plaza definitiva en propiedad y cada verano, mientras estos profesores no acrediten el nivel de catalán, tendrán que acudir al proceso de adjudicación de plazas para optar únicamente a estas plazas de muy difícil cobertura", ha manifestado.