El PP asegura que Sánchez está "rendido a los intereses" del Gobierno de Argelia

Publicado 21/02/2020 14:25:52 CET

PALMA DE MALLORCA, 21 Feb. (EUROPA PRESS) -

El diputado en el Congreso, Miquel Jerez, ha asegurado este viernes que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "ante la pasividad con la que actúa, está rendido a los intereses" del Gobierno de Argelia.

En una nota de prensa, Jerez ha respondido a las declaraciones que formuló este jueves la ministra de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya, en la Cámara baja, en las que anunciaba la posición del Gobierno en relación a la delimitación de sus aguas y su afectación en el entorno del Parque Nacional de Cabrera.

En este sentido, el diputado 'popular' ha asegurado que las palabras de la ministra de Asuntos Exteriores "no pueden ser más decepcionantes". "Que el Gobierno no haya abierto la vía diplomática ante la unilateralidad con la que actúa Argelia es indignante", ha recalcado.

Además, ha asegurado que a Sánchez "no le importa esta invasión territorial". "Ni han hecho nada, ni piensan hacerlo. Con este comportamiento de brazos cruzados estamos permitiéndole a Argelia que se extralimite y esto es inaceptable", ha afirmado.

Jerez, por último, ha puesto en duda las declaraciones de la ministra, al no demostrar que "el nuevo trazado de la línea marítima no invada el Parque Nacional". Así, ha recalcado que "se ha limitado a decir que eso no sucede mientras que la realidad nos indica todo lo contrario".