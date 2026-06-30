El PP balear acusa al Gobierno central de poner trabas a la ampliación de las aguas protegidos de Cabrera

Vista general del Parque Nacional de Cabrera. - CONSELLERIA DE AGRICULTURA, PESCA Y MEDIO NATURAL

PALMA 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

El PP de Baleares ha criticado que el Gobierno central, a través de los ministerios de Transición Ecológica y de Agricultura, Pesca y Alimentación, haya votado en contra del nuevo Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG) del Parque Nacional de Cabrera para ampliar las aguas protegidas del archipiélago

Los 'populares' han acusado al PSOE de poner trabas a la protección pese a que el resto del Patronato --incluidas las entidades ecologistas, científicas y los propios pescadores profesionales-- hayan respaldado el documento.

"El PSOE intenta boicotear la decisión del Govern de ampliar la protección de las aguas de Cabrera", ha criticado el portavoz del PP en Baleares, Sebastià Sagreras.

Sagreras ha explicado que dentro de las competencias de regulación ambiental del Parque Natural que tiene el Govern, el Govern ha propuesto ampliar la protección marina a 510 kilómetros cuadrados, lo que convertirá Cabrera en la mayor zona protegida del Mediterráneo y que esta decisión ha topado con el voto en contra del Gobierno de España.

"Según el Ministerio, esta delimitación supone entrar en materia de pesca, cuando la propuesta ha contado con el voto a favor de los propios representantes de los pescadores profesionales en el patronato", ha señalado el 'popular'.

Así, Sagreras ha mostrado su sorpresa porque sea precisamente el Ministerio para la Transición Ecológica (Miteco) el que vote en contra de una medida de protección ambiental, "cuando la conservación del medio natural siempre debería prevalecer por encima de cualquier otra consideración".

Asimismo, el 'popular' ha mostrado su temor de que el voto en contra del Gobierno socialista pueda dificultar la tramitación del documento, que ahora deberá presentarse al Consejo de la Red de Parques Nacionales antes de su aprobación, prevista para el primer trimestre de 2027 en el Consell de Govern.

Sagreras ha reclamado al Gobierno central que rectifique su posición y respalde un instrumento que refuerza la conservación del principal espacio marino protegido de Baleares y consolida Cabrera como uno de los referentes de la conservación marina en el Mediterráneo.