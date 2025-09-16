El PP Baleares activa el proceso de renovación de las Juntas Locales con la vista puesta en 2027 - PP

PALMA 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El PP Baleares ha activado el proceso de renovación de las Juntas Locales con la vista puesta en 2027.

En una nota de prensa, el PP de Baleares ha informado de la activación del proceso de renovación de sus juntas locales con el objetivo de reforzar la estructura territorial y consolidar el proyecto de cambio iniciado en 2023.

La renovación de las estructuras locales, que en cumplimiento de los acuerdos adoptados esta tarde por el Comité Ejecutivo y la Junta Directiva Autonómica se llevará a cabo entre el 1 de octubre y el 31 de diciembre de 2025, permitirá dar continuidad a la experiencia de equipos municipales consolidados e incorporar nuevos perfiles con la voluntad de ampliar las mayorías obtenidas en las últimas elecciones municipales, insulares y autonómicas.

Este proceso responde a la vocación municipalista del Partido, que sitúa a los ayuntamientos y la gestión de proximidad como base fundamental del proyecto del PP, han asegurado desde la formación.

Según la presidenta de los 'populares' de Baleares, Marga Prohens, "con esta renovación se da un paso más en la consolidación de la gestión que tiene la confianza mayoritaria de los ciudadanos".

Asimismo, Prohens ha recalcado que el PP es "un Partido con alma municipalista; sin el compromiso de las juntas locales, concejales y afiliados de base no sería posible dar continuidad a un proyecto autonómico que se basa en la proximidad y el cumplimiento de la palabra dada".

Por su parte, la secretaria general de la organización, Sandra Fernández, ha hecho un llamamiento a mantener la unidad destacando que "se tiene la vista puesta en 2027 y la hoja de ruta es clara; hay que mantener fuerte el proyecto político liderado por Marga Prohens en todas las instituciones de las Islas".

Según Fernández, "con unas juntas locales renovadas, que trabajen de forma coordinada, unida y humilde, se podrá reforzar el trabajo iniciado esta legislatura y seguir a pie de calle dando respuesta a los retos políticos, sociales y económicos de los próximos años".

Con este proceso, el PP de Baleares aspira a llegar a 2027 con una organización fuerte, unida, renovada y sólida, que sea capaz de ampliar las mayorías alcanzadas con compromiso de seguir cumpliendo la palabra dada.