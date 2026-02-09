El PP en Baleares celebra la victoria en Aragón y encara las elecciones de 2027 con "cierto optimismo"

Archivo - El portavoz del PP en el Parlament, Sebastià Sagreras, en rueda de prensa. - PP - Archivo

PALMA, 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PP en el Parlament, Sebastià Sagreras, ha destacado la victoria de los 'populares' en Aragón y ha dicho que su grupo afronta las elecciones de mayo de 2027 en el archipiélago con "cierto optimismo".

"La previsión es que las iniciativas que hay encima de la mesa se aprueben y poder llegar con total comodidad a las elecciones de mayo de 2027", ha dicho este lunes en la rueda de prensa previa al pleno, agregando que sus números les aproximan a la mayoría absoluta.

Según Sagreras, las situaciones de Extremadura y Aragón son diferentes a la de las Islas, ya que los últimos presupuestos se aprobaron en julio de 2025.

Preguntado por Vox en Aragón, que ha pasado de siete a 14 diputados, el 'popular' ha admitido que ha obtenido buenos resultados. "Si los de Vox son buenos, los nuestros prácticamente doblan a Vox en el número de diputados y votantes", ha señalado.