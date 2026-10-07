El PP de Baleares evita cuestionar la fiabilidad del voto por correo

Archivo - El portavoz del PP, Sebastià Sagreras, en una rueda de prensa en el Parlament - PP - Archivo

PALMA 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PP en el Parlament, Sebastià Sagreras, ha evitado poner en duda la fiabilidad del voto por correo y ha animado a la ciudadanía a ir a votar en las próximas elecciones generales "porque hay muchos motivos".

"Invito a los ciudadanos a ir a votar. Evidentemente, aquellos que puedan, que voten de manera presencial, y los que estén en la Península, lo que tienen que hacer es pedir el voto por correo", ha subrayado en la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces.

Así lo ha indicado tras ser preguntado sobre si cuestiona el voto por correo, como ha hecho la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, quien ha pedido "a todo el mundo que ni se le ocurra votar por correo".

Sin embargo, Sagreras se ha limitado a animar a votar, a "participar de la fiesta de la democracia", subrayando que "hay muchos motivos" para hacerlo.

Entre otros, ha señalado que no se ha prorrogado el Régimen Especial Fiscal de Baleares, que el sistema de financiación va "en contra" de los intereses de las Islas y la gestión de Aena de los aeropuertos del archipiélago.