El presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés; el candidato del PP al Senado por Mallorca, Sebastià Sagreras; y la 'número dos' del PP al Congreso por Baleares, Antònia Roca. - PP DE BALEARES

PALMA 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El PP de Baleares ha garantizado que si el líder 'popular', Alberto Núñez Feijóo, es elegido presidente del Gobierno tras las elecciones generales del 29 de noviembre apoyará la proposición de ley de cogestión aeroportuaria.

Este compromiso lo ha manifestado este viernes el candidato al Senado por Mallorca, Sebastià Sagreras, en declaraciones a los medios de comunicación desde el aeropuerto de Son Sant Joan, según ha informado el partido en un comunicado.

"Con Feijóo en la Moncloa, Baleares tendrá voz en las decisiones sobre sus aeropuertos, porque no puede ser que una infraestructura fundamental para nuestra conectividad se gestione desde Madrid de espaldas a los intereses de los ciudadanos de nuestras islas", ha dicho Sagreras.

Acompañado por la 'número dos' al Congreso por Baleares, Antònia Roca, y el presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, el candidato ha asegurado que el PP "recuperará e impulsará" en la Cámara Baja la ley de cogestión aeroportuaria que hace unos meses fue aprobada por el Parlament.

Sagreras ha recordado que cuando el texto legislativo fue remitido al Congreso y se disponía a iniciar su tramitación, el Gobierno presentó un veto que poco después acabó retirando.

Es por ello que ha acusado al PSOE de "demostrar una vez más su hipocresía y su falta de compromiso con Baleares". "Para Sánchez y Armengol nuestros aeropuertos son únicamente una caja recaudadora, mientras que para el PP son una infraestructura estratégica sobre la que los ciudadanos de estas islas deben poder decidir", ha incidido.

Sagreras ha considerado que recuperar la tramitación de la ley "es una cuestión de respeto institucional y democrático" y se ha negado a aceptar que un Gobierno "pueda ignorar la voluntad expresada por la mayoría del Parlament" que conformaron el PP y MÉS per Mallorca.

ADAPTAR LOS AEROPUERTOS A LAS POLÍTICAS TURÍSTICAS

El 'popular' ha considerado que la cogestión aeroportuaria es "imprescindible" para adaptar las decisiones sobre estas infraestructuras a la realidad territorial y al modelo turístico.

"No tiene ningún sentido que el Govern y los consells insulares estén impulsando medidas para contener el crecimiento turístico mientras el Gobierno sigue promoviendo proyectos de ampliación en los aeropuertos de Palma y Eivissa. Queremos que las decisiones sobre nuestras infraestructuras sean coherentes con las políticas que estamos aplicando desde aquí", ha sostenido.

Sagreras ha contrapuesto "el crecimiento de 115.000 plazas turísticas" durante los ocho años del Govern del Pacte con "la prohibición de incrementar el número neto de plazas, las restricciones al alquiler turístico en edificios plurifamiliares y las iniciativas para limitar la entrada de vehículos" del PP.