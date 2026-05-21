El PP de Baleares habilita 60 puntos de votación para elegir a la nueva líder para su 17º Congreso

La presidenta del PP de Baleares, Marga Prohens, acompañada de otros dirigentes del 'populares' autonómicos. - PP

PALMA 21 May. (EUROPA PRESS) -

El PP de Balears celebra este jueves la jornada de votaciones del XVII Congreso Autonómico en la que los afiliados pueden ejercer su derecho a voto para elegir a la presidenta del partido, para la que han habilitado 60 puntos de votación en todo el archipiélago.

La actual presidenta del PP de Baleares, Marga Prohens, concurre como única candidata en este proceso congresual, según ha informado el PP en un comunicado.

Del total de sedes, 46 se ubican en Mallorca, ocho en Menorca, cinco en Eivissa y una en Formentera. La formación ha realizado un "esfuerzo sin precedentes" para acercar el proceso de votación al mayor número posible de afiliados y garantizar así una participación "amplia y accesible" en todas las islas.

La jornada forma parte del proceso congresual autonómico de la formación, que culminará con la celebración del XVII Congreso Autonómico del PP Baleares este sábado, en el que se definirá la nueva dirección del partido para los próximos años.