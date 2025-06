El PP censura el "abandono" del Gobierno en los aeropuertos de Baleares, especialmente en el de Mallorca

IBIZA 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Partido Popular de Baleares ha denunciado públicamente este lunes el "abandono del Gobierno" en todo lo relacionado con los aeropuertos de las Islas y, en concreto, en el de Mallorca.

En una comparecencia en Son Sant Joan, el diputado y portavoz del PP en el Congreso José Vicente Marí, ha explicado que este aeródromo es uno de los más importantes en cuanto a rentabilidad, pero el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "lo tiene de caja registradora, forrado de publicidad y aún así, no se corresponde con la calidad de los servicios y éstos dejan mucho que desear".

"Choca el afán recaudatorio de Sánchez con el estado en el que se encuentra la terminal y los servicios que se ofrecen", ha insistido Marí.

Además, ha explicado que ponen el foco en los deficientes servicios públicos aeroportuarios y en el conflicto permanente de una terminal que "parece un campo de batalla, levantada permanentemente en obras y en la que prolifera la impunidad de las actividades ilegales en perjuicio de las legales".

Por ello, ha considerado que "urge coordinar las actuaciones de control con las administraciones públicas porque es una situación a la que hay que poner coto y, en este sentido, parece que ahora después de tiempo se empieza a tener conciencia de la necesaria coordinación entre Aena, Interior y autoridades locales.".

Marí ha pedido también la retirada urgente "del tasazo que va a imponer a los servicios discrecionales de autobús, ya que seremos el primer aeropuerto en que Aena establezca esta tasa".

Con relación a esto, ha recordado que el Govern ha pedido en varias ocasiones que no se produzca este cobro. De no retirarse, el PP ha anunciado que lo exigirá a través de las actuaciones parlamentarias correspondientes, "ya que repercute en un mayor coste para los residentes y turistas, restando competitividad a unas islas eminentemente turísticas. No puede ser que la codicia de Sánchez perjudique a nuestro sector turístico".

Marí, en este sentido, ha reiterado que la presidenta del Govern, Marga Prohens, está adoptando medidas de contención turística "y el aeropuerto debe adoptarlas también", ha concluido, recordando su enmienda a la ley de navegación aérea para que que los Consells puedan intervenir en los documentos de regulación aeroportuaria.