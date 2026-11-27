El PP cierra la campaña apelando a los jóvenes, las mujeres, la gente mayor y las familias para "echar a Sánchez" - PP

PALMA 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del PP Baleares, Marga Prohens, ha cerrado este viernes la campaña electoral en el Auditorio de Peguera con una intervención en la que ha reivindicado los compromisos del candidato 'popular' a la presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, con los jóvenes, las mujeres, la gente mayor y las familias.

Entre otras medidas, Prohens ha defendido el compromiso de su partido con "una nueva generación de propietarios", destacando la rebaja del IVA al 4 por ciento para la compra de la primera vivienda, la 'hucha joven' para "premiar el ahorro" y la rebaja del IRPF durante los cuatro primeros años de actividad laboral.

Unas medidas que ha sumado a las impulsadas durante los últimos tres años en Baleares, como la eliminación de los impuestos autonómicos para la compra de la primera vivienda, la Nueva Hipoteca Joven, las ayudas de 10.000 euros, la Cuota Cero para emprendedores y la gratuidad de las matrículas universitarias.

"Este partido no os puede condenar a vivir peor que vuestros padres. Este partido no os engañará", ha afirmado la presidenta 'popular' en las Islas.

En cuanto a las mujeres, ha acusado al PSOE de "insultar la inteligencia de las mujeres" durante esta campaña electoral y ha reprochado a la candidata socialista por Baleares, Francina Armengol, "su silencio ante la explotación sexual de menores tuteladas y los fallos de las pulseras de protección de las víctimas de violencia machista".

También ha hecho referencia a las personas mayores, calificando de "falta de respeto los mensajes del PSOE sobre las pensiones". Así, ha garantizado que el PP actualizará las pensiones conforme al IPC y garantizará las de las futuras generaciones.

"Mientras mi partido gobierne aquí y en Madrid no se volverá a poner el impuesto a la muerte", ha reivindicado sobre el impuesto de sucesiones y donaciones.

Finalmente, ha pedido la confianza y el voto a aquellas personas que no son ni han sido nunca del PP, así como a quienes han votado a partidos regionalistas.

"No les quiero pedir que sean del PP, que se conviertan en afiliados, militantes o simpatizantes", ha señalado, para después destacar los compromisos de Feijóo en materia de seguridad, reducción de impuestos, servicios públicos y defensa de la propiedad privada.

El candidato del PP al Congreso por Baleares, José Vicente Marí Bosó, ha contrapuesto los ocho años de Gobierno de Pedro Sánchez "marcados por la corrupción, la subida de impuestos y el deterioro de los servicios públicos", al proyecto de Alberto Núñez Feijóo.

"Nosotros queremos un Gobierno decente", ha afirmado Marí Bosó, a la vez que ha reivindicado los compromisos del PP para "recuperar el buen funcionamiento del transporte y las infraestructuras, reforzar la presencia de policías y guardias civiles en Baleares y contener la inmigración irregular".

Igualmente, ha remarcado la necesidad de construir más viviendas para reducir los precios y facilitar el acceso de los jóvenes, garantizar la seguridad en las calles y "proteger a quienes trabajan, se esfuerzan y cumplen la ley".

Asimismo, Marí Bosó ha asegurado que el proyecto de Feijóo "pasa por recuperar la confianza en las instituciones y por un Ejecutivo que atienda las necesidades de todos los ciudadanos". "Gobernaremos pensando en todos, gobernaremos para todos", ha añadido.

Por su parte, el candidato 'popular' al Senado por Mallorca, Sebastià Sagreras, ha centrado su intervención en la importancia del último escaño que se reparte en Baleares al Congreso de los Diputados que se disputan el PP y las formaciones de izquierdas por un margen de decenas de votos.

Sagreras ha reivindicado el proyecto de Alberto Núñez Feijóo para "abrir una nueva etapa en España basada en la gestión, en la experiencia y en los impuestos bajos".

También ha agradecido la implicación de los afiliados, militantes y cargos durante una campaña en la que han trasladado las propuestas del PP "casa por casa, puerta por puerta y barrio por barrio".

El candidato 'popular' ha destacado también el liderazgo de Marga Prohens durante la campaña y ha agradecido la labor de los apoderados, a quienes ha pedido mantener la atención hasta que finalice el escrutinio del domingo.