EIVISSA 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Partido Popular ha presentado en Eivissa sus propuestas en materia educativa para la próxima legislatura que pasan por impulsar un gran pacto nacional por la educación del que emane una nueva ley educativa, recuperar los conocimientos como eje central del aprendizaje, reforzar la autoridad de los docentes y garantizar una financiación suficiente de los servicios públicos educativos.

Según ha informado el PP en rueda de prensa, la candidata del PP al Senado por Eivissa, Carmen Ferrer, junto al conseller de Educación y Universidades, Antoni Vera, y el presidente del Consell d'Eivissa, Vicent Marí, ha defendido la necesidad de dotar al sistema educativo español de un proyecto "sólido y estable", consensuado con la comunidad educativa, que permita reducir la burocracia, recuperar el prestigio del profesorado e impulsar una Formación Profesional más conectada con la realidad económica.

La candidata al Senado ha incidido especialmente en la necesidad de que las políticas educativas nacionales tengan en cuenta las dificultades de territorios como Eivissa para captar y mantener docentes, abordando cuestiones como la insularidad, el coste de la vida y el acceso a la vivienda de los profesionales de los servicios públicos esenciales.

El presidente del Consell d'Eivissa, Vicent Marí, ha puesto como ejemplo el IES Xarc para ilustrar la evolución de las infraestructuras educativas en la isla, recordando que se ha pasado de una situación en la que los alumnos llegaron a acudir al instituto con casco a una legislatura con cifras récord de inversión educativa.

Marí ha señalado que ese mismo esfuerzo inversor y ese compromiso con las necesidades de Eivissa son los que la isla reclama también al Gobierno de España, especialmente en materia educativa.

El conseller, por su parte, ha señalado tres grandes prioridades que el PP plantea abordar desde el Gobierno central. Entre ellas, ha destacado la financiación de los servicios educativos y la atención a la salud mental del alumnado.

Vera ha recordado que una de las primeras medidas adoptadas por el Govern fue modificar los currículos educativos para devolver protagonismo a los conocimientos y reforzar los aprendizajes básicos. Además, ha defendido que la nueva legislación educativa nacional debe abordar los problemas de rendimiento académico reflejados en los resultados del informe PISA y ha reclamado que el futuro Gobierno atienda las reivindicaciones de la agenda balear, especialmente en materia de insularidad, climatización de los centros educativos y financiación de la gratuidad de la etapa de cero a tres años.

Vera ha incidido en que la cogobernanza educativa entre el Estado y las comunidades autónomas debe traducirse también en una aportación efectiva de recursos económicos.

Finalmente, ha defendido la necesidad de reforzar la atención a la salud mental de los jóvenes en el ámbito educativo, destacando la experiencia desarrollada en Baleares con la incorporación de psicólogos educativos a los centros y la creación de la Dirección General de Salud Mental.