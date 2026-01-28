El PP confía en ir sacando sus iniciativas en el Parlament y pide a los partidos que sean "constructivos"

PALMA, 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

El PP se ha mostrado confiado en que durante es periodo de sesiones podrá ir sacando adelante sus iniciativas en el Parlament y ha pedido a todos los partidos que sean "constructivos".

Así se ha expresado el portavoz 'popular', Sebastià Sagreras, en la rueda de prensa celebrada después de la primera Junta de Portavoces del año.

Sagreras ha afirmado que su grupo prevé aprobar todas las iniciativas que ya están registradas en la Cámara, por ejemplo la derogación de la ley de memoria o la ley de gestión de los aeropuertos.