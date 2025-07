El PP considera que el delegado del Gobierno en Baleares "se pone de perfil con los problemas de Ibiza"

IBIZA 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Partido Popular ha considerado este martes que el delegado del Gobierno en Baleares, Alfonso Rodríguez, "se pone de perfil con los problemas de Ibiza".

El PP ha contestado así a las críticas al Ayuntamiento de Ibiza por parte del delegado en cuanto a la ampliación de la plantilla de la Policía Local.

Según ha señalado el partido en un comunicado, el pasado mes de marzo el alcalde de la ciudad, Rafael Triguero, solicitó por escrito a la Delegación del Gobierno la autorización de 35 nuevas plazas ante la creciente necesidad de reforzar la seguridad y mejorar la atención a la ciudadanía dado el aumento de población y de turismo.

"Si no tiene pensado arrimar el hombro, mejor que se quede en Mallorca en vez de venir a generar polémica y confrontar con los alcaldes ibicencos a los que debería estar ayudando. Ni hay diligencia ni lealtad institucional, ni mucho menos los ibicencos merecen este desprecio sólo por pedir refuerzos en seguridad", ha afirmado el senador autonómico Miguel Jerez.

El 'popular' ha destacado además que el delegado insular ha rechazado comparecer en el Parlament para dar explicaciones sobre el agravamiento de la crisis migratoria. "No reconoce los problemas de su competencia, no ayuda, no da explicaciones y se limita a apuntar el dedo y confrontar. En definitiva, lo que viene siendo un 'sanchista de manual'", ha criticado.

PETICIÓN DEL AYUNTAMIENTO

El Ayuntamiento de Ibiza ha recordado este martes que el pasado 29 de marzo remitió a la Delegación de Gobierno un escrito solicitando autorización para la creación de 35 nuevas plazas de Policía Local en su escala básica, de tal forma que no fueran computables en el cálculo de la tasa de reposición de efectivos.

En dicha solicitud el Consistorio adjuntó un informe justificativo de la necesidad de dicha ampliación de plantilla y la Delegación de Gobierno respondió solicitando una ampliación de dicho informe, lo que le fue remitido el pasado 16 de junio.

La ampliación del informe fue respondida este 30 de junio a las 07.54 horas indicando que la Delegación de Gobierno "se limita al control de la legalidad ex post", con lo que no es necesaria una autorización previa a la aprobación en pleno municipal de la modificación de la Relación de puestos de trabajo.

Una vez obtenida esta respuesta, el Ayuntamiento iniciará los procedimientos para la creación de estas 35 nuevas plazas.