El PP critica el "alarmismo" del PSIB con el traslado de residuos a Eivissa

El portavoz adjunto del PP en el Consell de Mallorca, Bernat Vallori. - PP DE MALLORCA

PALMA 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

El PP de Mallorca ha defendido el traslado de residuos de Eivissa a Mallorca para su tratamiento y ha acusado al PSIB de generar "alarmismo" en torno a una iniciativa que, según la formación, cuenta con "todas las garantías ambientales y legales".

Según ha informado el partido en un comunicado, el portavoz adjunto del PP en el Consell de Mallorca, Bernat Vallori, ha criticado que los socialistas estén "generando alarma de manera irresponsable" y difundiendo, a su juicio, informaciones erróneas sobre un proyecto destinado a dar respuesta a la gestión de residuos en Baleares.

En este sentido, Vallori ha asegurado que el convenio es público, que el PSIB dispone del expediente y que se ha informado de todos los procedimientos relacionados con la iniciativa.

Asimismo, ha sostenido que el traslado de residuos todavía no ha comenzado porque aún deben completarse los trámites administrativos previos a la firma del acuerdo entre los consells de Mallorca e Ibiza.

El portavoz 'popular' también ha rechazado que el transporte de residuos vaya a realizarse de forma habitual "a granel". Según ha explicado, esta modalidad sólo podrá utilizarse de manera excepcional y temporal, bajo condiciones técnicas específicas, con sistemas de cubrición hermética y supervisión del Servicio de Residuos del Consell de Mallorca. De forma ordinaria, ha añadido, los residuos serán transportados en balas compactadas.

Asimismo, el PP ha recordado que el traslado de residuos entre islas está contemplado en la ley de Residuos de Baleares y en el plan director sectorial de residuos de Mallorca, ambos aprobados en 2019 durante el mandato de Francina Armengol.

Vallori ha defendido además que la iniciativa responde a un problema ambiental de alcance autonómico. En este sentido, ha señalado que el vertedero de Eivissa se encuentra cerca del final de su vida útil y ha considerado que la colaboración entre instituciones permitirá avanzar hacia el objetivo europeo de reducción del vertido de residuos aprovechando la capacidad disponible de la planta de Son Reus.

Según ha explicado, la cantidad de residuos de rechazo que genera anualmente Eivissa equivale aproximadamente a la que Mallorca trata durante un mes de temporada alta, por lo que, a su juicio, la infraestructura mallorquina dispone de capacidad suficiente para asumir este tratamiento.

El portavoz ha destacado también los beneficios económicos del acuerdo y ha indicado que el transporte será asumido íntegramente por el Consell de Eivissa, que además abonará la tarifa correspondiente por cada tonelada tratada.

Según ha señalado, este acuerdo, junto con la aportación de 50 millones de euros anunciada por el Govern balear, permitirá reducir un 10 por ciento la tarifa de residuos para los ciudadanos de Mallorca con efectos retroactivos desde el 1 de enero.

Finalmente, Vallori ha asegurado que el actual equipo de gobierno del Consell se encontró un déficit cercano a los 40 millones de euros en el sistema de residuos, que ha atribuido a la política tarifaria aplicada durante el anterior mandato del Pacte.