El PP critica que las cuentas de Cort "no mejoran ningún servicio" y "no bajan los impuestos"

La portavoz del PP en el Ayuntamiento de Palma, Margalida Durán, ha criticado que las cuentas que este jueves se aprueban en pleno "no son las que merecen los palmesanos, no mejoran ningún servicio ni crean nuevos, no aumentan plazas de servicios sociales ni de 'escoletas' y nuevamente pierden la oportunidad de bajar los impuestos a los ciudadanos".

Duran ha criticado que esto se produce a pesar de "contar con 50 millones más que los últimos presupuestos de la pasada legislatura". Así, ha censurado que "las grandes olvidadas de las cuentas municipales sean las barriadas, ya que la bajada de inversiones en un 34% repercute directamente" en su "conservación, reparación y mantenimiento"

En este sentido, la regidora ha lamentado, que con estas cuentas "se incremente el notable estado de abandono" que las barridas de Palma "han padecido durante toda la actual legislatura", en la que han estado más "dejadas y sucias que nunca".

PROPOSICIÓN SOBRE SON PUIG

En relación a la propuesta de Son Puig, Durán ha recordado que en noviembre de 2017 se acordó por unanimidad un cambio de trazado de las torres de alta tensión que atraviesan la barriada, y que el coste de dicho cambio fuera asumido por las instituciones.

En este sentido, el PP en el Parlament votó a favor de una enmienda a los presupuestos de la Comunidad, por un importe de 450.000 euros, que habría permitido "la modificación del trazado, y que fue rechazada por los partidos del Pacte", ha remarcado.

Durán ha dicho que coincide con el representante de los vecinos que ha tildado de "mentiroso" al regidor de Modelo de Ciudad, José Hila, y le ha acusado de "engañar a los residentes de la zona, comprometiéndose a dar una solución al problema para finalmente no hacer nada".

La regidora ha calificado la actuación de Hila y del alcalde, Antoni Noguera, de "incompetente y tramposa" y ha afirmado que "suma motivos a nuestra propuesta de reprobación de ambos, por su nefasta gestión al frente del Área de Urbanismo de Palma".