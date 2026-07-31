El PP critica que Menorca no tenga embarcación de la Guardia Civil

MENORCA 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

El PP de Menorca ha censurado este viernes que la "inacción" del Gobierno central mantenga a Menorca sin una embarcación permanente del Servicio Marítimo de la Guardia Civil, pese a que hace casi dos años las Cortes Generales aprobaron una iniciativa reclamando este recurso para la isla.

Los 'populares' han registrado una proposición no de ley en el Parlament para exigir al Ejecutivo central que cumpla con este compromiso. Así, piden, por un lado, la dotación de una embarcación del Servicio Marítimo de la Guardia Civil en Menorca durante la temporada estival y, por otro, el incremento de los medios humanos y materiales del Servicio Marítimo en el conjunto de Baleares.

El presidente del PP de Menorca y senador, Cristóbal Marqués, y la portavoz del PP de Menorca y diputada en el Parlament, Salomé Cabrera, han reclamado al Ministerio del Interior que "deje de ignorar una demanda compartida por todas las instituciones de Menorca y por el sector náutico, una cuestión de seguridad, protección del litoral y capacidad de respuesta ante emergencias".

Marqués ha recordado que Menorca cuenta con más de 200 kilómetros de costa y que durante la temporada estival miles de embarcaciones navegan diariamente por sus aguas, sin que la isla disponga de una patrullera permanente de la Guardia Civil. "No hablamos de una reivindicación partidista, sino de una necesidad para garantizar la seguridad marítima, prevenir accidentes, combatir el narcotráfico, controlar la inmigración irregular, proteger el medio marino y actuar con rapidez ante cualquier emergencia", ha señalado.

Asimismo, ha lamentado que, mientras el Govern ha renovado y reforzado su flota de embarcaciones de vigilancia marítima e incluso ha puesto estos medios a disposición del Ministerio del Interior, hasta que Menorca no cuente con una embarcación propia para facilitar el trabajo de la Guardia Civil, el Gobierno central sigue "sin asumir una competencia que le corresponde exclusivamente".

"No puede ser que el Govern tenga que intentar suplir una responsabilidad del Estado. Menorca necesita medios permanentes, no soluciones provisionales. Menorca debe dejar de ser la gran olvidada del presidente", ha afirmado.

Por su parte, la diputada Salomé Cabrera ha explicado que el Grupo Popular volverá a llevar esta reivindicación al Parlament ante la falta de respuesta del Ejecutivo central. Cabrera ha destacado que el PP de Menorca ya impulsó esta reclamación en 2024 en el Congreso, en el Senado y en el Parlament, y que, casi dos años después, la situación sigue exactamente igual. "La realidad de nuestras costas exige una respuesta inmediata. Solo durante el primer semestre de 2026, las matriculaciones de embarcaciones aumentaron un 20,4 por ciento, mientras que durante el verano más de 30.000 embarcaciones de recreo navegan por nuestras aguas", ha dicho.

Cabrera ha remarcado que, como Menorca continúa sin disponer de una embarcación propia del Servicio Marítimo de la Guardia Civil, y, cuando es necesaria una intervención, la patrullera debe desplazarse desde Mallorca y únicamente durante determinados periodos del verano. "Con este escenario no se puede dar una respuesta adecuada a una isla con una intensa actividad náutica y miles de residentes y visitantes", ha advertido.

Finalmente, han trasladado su reconocimiento a los agentes de la Guardia Civil y al resto de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado por su profesionalidad. "Su compromiso y sacrificio son patentes, ahora es el Gobierno central quien debe cumplir, dotándolos de los recursos que necesitan", ha concluido Cabrera.