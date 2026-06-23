El PP defiende que "ahora toca juzgar a los colaboradores necesarios" de Koldo "y recuperar el dinero estafado"

Archivo - El portavoz del PP, Sebastià Sagreras, en una rueda de prensa en el Parlament - PP - Archivo

PALMA 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PP en Baleares, Sebastià Sagreras, ha valorado la condena a José Luis Ábalos, Koldo García y Víctor de Aldama como "una condena al sanchismo, al PSOE y a la estafa de las mascarillas 'fake'" y ha considerado que el caso "no puede quedar solo aquí", ya que "ahora toca depurar responsabilidades y juzgar a los colaboradores necesarios que les abrieron las puertas, además de recuperar el dinero estafado a los ciudadanos de Baleares".

En un comunicado, el portavoz ha destacado que la comunidad balear fue "la primera" donde operó la trama de Koldo "y la que emitió un certificado de conformidad que les permitió contratar con otras administraciones de España", un hecho que consideran que sitúa al archipiélago "en el origen de toda la trama". "Será ahora la Audiencia Nacional quien deba dirimir todas estas responsabilidades derivadas de la estafa de las mascarillas 'fake' en Baleares", ha añadido Sagreras.

El 'popular' ha defendido que "no basta" la renuncia de Francina Armengol a presentarse como candidata socialista. "Armengol les abrió las puertas, Patricia Gómez les mostró el camino, la candidata Rosario Sánchez les asignó fondos europeos a pesar de que ya existían informes que advertían de que eran 'fake', y Juli Fuster y Manuel Palomino no reclamaron en tres años mientras las mascarillas caducaban", ha denunciado.

Sagreras ha recordado que el Govern de Marga Prohens "está personado en la causa en la Audiencia Nacional para reclamar hasta el último euro robado a los ciudadanos de Baleares y para llegar hasta el fondo de esta cuestión".

ROSARIO SÁNCHEZ REPRESENTA MÁS ARMENGOL Y MÁS PEDRO SÁNCHEZ

Por otra parte, Sagreras ha afirmado que Rosario Sánchez Grau "viene a ser la marioneta de Armengol, que no acaba de marcharse, y la candidata que Pedro Sánchez ha elegido para Baleares".

"Como no hay ministros baleares en el Govern de Sánchez, envían a una secretaria de Estado y número dos de Armengol, para repetir la misma operación que ya hizo con María Jesús Montero en Andalucía o con Pilar Alegría en Aragón, y ya sabemos cómo les ha ido en las urnas a los candidatos de Sánchez", ha opinado antes de añadir que Sánchez Grau es "más de lo mismo" ya que "también está manchada por la trama de las mascarillas".