Archivo - La portavoz del PP en el Consell de Mallorca, Núria Riera - PP MALLORCA - Archivo

PALMA 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El PP en el Consell de Mallorca ha reprochado al PSIB que critique los presupuestos insulares para 2027, teniendo en cuenta que destinan 220 millones de euros más en comparación con las últimas cuentas del gobierno de izquierdas.

La portavoz 'popular' en la institución insular, Núria Riera, ha lamentado que los socialistas "obvien" estas cifras, que representan un incremento del 37 por ciento respecto a las cuentas de 2023.

Según ha señalado la formación en una nota de prensa, el PSIB habla de recortes pero no del aumento del presupuesto, que destina un 48 por ciento más de recursos al Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS), un 47 por ciento más a cultura y un 37 por ciento más a igualdad y familias.

Riera ha subrayado que las cuentas de 2027 son "las más elevadas y más sociales" de la historia de la institución insular, con 467,2 millones de euros destinados a políticas sociales y más de 75,5 millones de inversión en los municipios.

"Con el PP, cerca de seis de cada diez euros se destinan a cuidar de las personas, especialmente de las más vulnerables. Esta es la realidad de nuestros presupuestos", ha remarcado.

En cuanto al turismo, la 'popular' ha recordado que el equipo de gobierno ha incorporado a 25 profesionales para combatir la oferta turística ilegal y ha destinado, por primera vez, 4,2 millones de euros del Impuesto de Turismo Sostenible (ITS) a esta finalidad.

Según Riera, el incremento del presupuesto de la Fundación Mallorca Turismo Responsable responde, entre otros motivos, a la necesidad de mantener los proyectos de inteligencia turística que hasta ahora se financiaban con fondos europeos.

"Si el PSOE quiere hablar de prioridades, comparemos sus presupuestos con los nuestros. Las cifras son públicas y permiten comprobar cuántos recursos destinaba el anterior gobierno de izquierdas a cada una de estas políticas y cuántos destinamos ahora", ha indicado.

En esta línea, ha reivindicado que el gobierno insular del 'popular' Llorenç Galmés "dispone de más recursos para dar respuesta a las necesidades de la gente de aquí".