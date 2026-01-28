El PP denuncia la "mala gestión e improvisación" del Ayuntamiento con la pasarela de s'Illot

El PP denuncia el "desastre" de la pasarela de s'Illot y la "improvisación constante" del Ayuntamiento - PP

PALMA 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

El PP de Manacor ha denunciado públicamente la "mala gestión y la improvisación" del Ayuntamiento en la solución adoptada para garantizar el paso entre ambos lados del Riuet de S'Illot, tras el cierre del puente que une los municipios de Manacor y Sant Llorenç des Cardassar.

En una nota de prensa este miércoles, la formación ha recordado que el pasado mes de junio se tuvo que cerrar el acceso al puente por motivos de seguridad.

Para el PP, las obras de reparación deberían haberse ejecutado antes del inicio de la temporada turística para evitar los problemas de movilidad que se generaron durante meses.

Ante esta situación, el Ayuntamiento instaló una pasarela provisional de madera en la playa que quedó inutilizada con las primeras inclemencias meteorológicas y, en julio, adjudicó la compra de una nueva pasarela de hormigón, con un coste superior a los 20.000 euros.

No obstante, los 'populares' han criticado que esta pasarela se encuentra fuera de su lugar y parcialmente sumergida, "pese a haber sido presentada como indestructible e inamovible". A su criterio, esta situación "pone en evidencia la falta de criterio técnico y de previsión en su instalación".

Para la portavoz del PP de Manacor, Maria Antònia Sansó, "este caso es un ejemplo claro de cómo no se deben hacer las cosas: decisiones tomadas con prisas, sin planificación y que acaban costando más dinero a los ciudadanos".

"Ya advertimos en su momento que esta solución no era adecuada y que podía acabar siendo un desastre", ha insistido, a la vez que ha cargado contra la "improvisación constante" del equipo de gobierno.

Igualmente, han reprochado que no hayan comenzado las tareas de limpieza y reacondicionamiento de las playas del municipio de Manacor tras el paso del último temporal.

"Resulta especialmente preocupante comprobar que, a pocos metros, la playa de Sa Coma, en el municipio vecino de Sant Llorenç, se encuentra en perfectas condiciones", ha dicho la portavoz.

Con todo, el grupo 'popular' ha exigido al Ayuntamiento que asuma responsabilidades, rectifique su forma de actuar y adopte soluciones "eficientes, seguras y duraderas".