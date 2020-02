El PP destaca la "dramática situación" en la que Armengol mantiene el Hospital de Can Misses, en Ibiza

Publicado 22/02/2020 15:24:16 CET

IBIZA, 22 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Partido Popular de Ibiza, a través de su Comisión de Sanidad, ha puesto de manifiesto la "dramática situación" en la que la presidenta del Govern, Francina Armengol, "tiene y mantiene el Hospital de Can Misses".

Según ha lamentado el coordinador de la Comisión de Sanidad, Luis Conill, el centro tiene "listas de espera cada vez mayores en todos los servicios". Además, ha calificado los datos de "demoledores" y ha pedido "actuaciones urgentes para poner fin a esta situación".

Conill ha manifestado que la consellera balear de Salud, Patricia Gómez, "sólo" ha necesitado varios años para darse cuenta de que en Ibiza existen las "peores listas de Baleares y la mayor falta de especialistas".

Sólo en consultas externas, Ibiza tiene la "mayor lista" con 1.968 pacientes con más de 60 días; mientras que en quirófano los pacientes llegan a esperar tres meses.

No obstante, ha añadido, "reconocer lo evidente" en el pleno del Parlament "no sirve de nada si luego no se actúa, tal y como ha ocurrido durante estos más de cuatro años de gobierno socialista".

"Las promesas a bombo y platillo se han convertido en una constante para Gómez, quien periódicamente promete a los ibicencos planes y actuaciones urgentes que nunca llegan. La realidad es que no cubre las plazas que anuncia; los contratos del personal sanitario son precarios y desestabilizan la plantilla; hay especialistas sin titulación homologada y el personal está cada vez más ahogado por las peonadas", ha explicado.

Además, ha destacado la importancia de fidelizar el personal porque "no se puede permitir que continúe esta fuga de facultativos", tanto en el Hospital como en los centros de Atención Primaria. Por eso, el PP insistirá para que el Govern apruebe la equiparación con Canarias en cuanto a la indemnización por residencia.