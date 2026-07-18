El PP de Eivissa clausura su Conferencia Política y se reivindica como "el gran partido de la mayoría"

El expresidente del Gobierno, Mariano Rajoy, durante la celebración de la jornada inaugural de la Conferencia Política del PP de Eivissa. - Germán Lama - Europa Press

EIVISSA 18 Jul. (EUROPA PRESS) -

El PP de Eivissa ha clausurado este sábado su Conferencia Política este mediodía, en la que ha proclamado que son "el gran partido de la mayoría".

Desde la formación, han explicado que durante dos días se ha debatido sobre sostenibilidad turística, las infraestructuras e inversiones en España, los transportes y la conectividad, entre otros asuntos, según ha puntualizado el PP en un comunicado.

El presidente del PP de Eivissa, José Vicente Marí, ha recalcado que el partido es "la fuerza de Eivissa" y atiende a "los principales intereses de los ibicencos", algo que ha pronosticado que lo seguirá siendo de cara al ciclo electoral de 2027 y lo hará "desde la centralidad y con la responsabilidad de un partido de grandes mayorías que debe dar las soluciones que requieren los ibicencos".

"De ahí la finalidad de este formato participativo de charlas con ponentes de primera a nivel nacional, expertos en diversas materias, para poder escuchar, debatir y asumir la responsabilidad del PP de Eivissa de atender a las diversas sensibilidades y elaborar políticas eficaces", ha añadido.

Además, ha reiterado que el interés del PP Eivissa será atender a la mayoría, "sin extremar las políticas", al contrario, con "políticas reformistas, de sentido común y de centro político".

Marí ha destacado el diálogo con el expresidente Mariano Rajoy, en el que hablaron de la gobernabilidad de España pero también de la necesidad de "buscar mayorías amplias que permitan dar respuestas a todo lo que los ciudadanos exigen de las Administraciones y de un gobierno".

En este sentido, ha recordado que Rajoy fue el hombre que "se negó a que España hincara la rodilla" y, por tanto, "no iba a ser rescatada en aquellos agónicos meses de 2011 y 2012".

También le ha reivindicado como el presidente que "sacó a España de una profunda crisis económica" y el que se vio también en "la tesitura grave de tener que destituir a un gobierno democrático que se había levantado contra el orden constitucional". "Rajoy es el hombre del discurso incisivo, irónico pero a la vez profundo y certero", ha mantenido.