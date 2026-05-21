El PP de Eivissa trasladará a todas las instituciones su rechazo a la ampliación "desproporcionada" del aeropuerto

EIVISSA 21 May. (EUROPA PRESS) -

El Partido Popular de Eivissa ha anunciado este jueves que trasladará a todas las instituciones de la Isla su negativa al proyecto de ampliación "desproporcionada" del aeropuerto de Eivissa.

"Es desproporcionado, incoherente y contrario al modelo de gestión ordenada que quieren los ibicencos y que aplican nuestros gobiernos, principalmente el Consell desde hace siete años", han señalado en rueda de prensa desde el PP de Eivissa.

El PP ha rechazado la ampliación prevista por su magnitud y ha recordado que la inversión y la modernización de las infraestructuras son necesarias, pero deben dirigirse a solucionar problemas y no a multiplicarlos. Por tanto, han exigido que se replantee el proyecto.

Según el portavoz del PP en la isla, Toni Ramon, quieren mandar el "mensaje claro y directo de que no se puede imponer el futuro de Eivissa desde Madrid ni pensando en la cuenta de resultados de Aena, tiene que ser en consenso y de la mano de los ibicencos".

En este sentido, ha advertido de que "el proyecto plantea una ampliación masiva de la terminal, doblando el número de puertas de embarque, mostradores de facturación y aumentando además las superficies comerciales. La solución no es más presión y más duty-frees para seguir siendo la caja registradora de España".

El 'popular' ha recordado que durante los últimos años los gobiernos del PP han impulsado políticas dirigidas a "ordenar los flujos turísticos y proteger el equilibrio territorial" con medidas como la regulación de cruceros, la limitación de entrada de vehículos, la lucha contra el alquiler turístico ilegal, el control del intrusismo o las políticas de desestacionalización.

Asimismo, Ramon ha criticado "la doble vara de medir de quienes daban lecciones constantes sobre sostenibilidad y presión humana cuando gobernaba el PP y ahora guardan silencio ante una ampliación faraónica impulsada por el PSOE".

Los 'populares' han cuestionado las afirmaciones de Aena de que la actuación prevista no incrementará la presión sobre la isla. Así, se ha dirigido a los socialistas ibicencos para instarlos a que "se sumen al frente común, pero no a base de comunicados. Gobiernan en Madrid".

El PP también ha reclamado que la inversión se destine a las necesidades prioritarias de la isla, especialmente en infraestructuras hidráulicas, carreteras, movilidad, transporte público y refuerzo de la seguridad, incluida la aeroportuaria.