El PP exige al Gobierno central un refuerzo de 1.000 agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil en Baleares

Archivo - La portavoz adjunta del PP en el Parlament, Marga Durán, en una rueda de prensa. - PP - Archivo

PALMA 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

El PP balear ha exigido al Gobierno central un refuerzo de 1.000 agentes en las plantillas de la Policía Nacional y de la Guardia Civil en las Islas ante el aumento de la criminalidad.

La portavoz adjunta de los 'populares' en el Parlament, Marga Durán, ha asegurado que "los datos confirman" que "la inseguridad está creciendo", mientras el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "continúa sin reaccionar", según ha recogido la formación en un comunicado este jueves.

Durán ha detallado que en el primer trimestre del año se han cometido 11.440 infracciones penales en Mallorca, casi 1.500 más que durante el mismo periodo de 2025, "y todo en temporada baja".

Según los datos que ha aportado la formación, los robos con violencia han aumentado un 22,3%; las sustracciones de vehículos, un 24,3%; el tráfico de drogas un 25,5%, y los delitos contra la libertad sexual, un 12,4%.

"No son simples porcentajes. Detrás de estas cifras hay ciudadanos que se sienten cada día más desprotegidos. Los datos confirman que la inseguridad no era una percepción. Sánchez ha abandonado Baleares mientras los delitos violentos continúan aumentando", ha destacado Durán.

La portavoz ha recordado que esta exigencia ya se registró en febrero y ha afirmado que "no se plantea ahora porque hayan aparecido unos malos datos". En este sentido, ha reclamado a Sánchez que actúe ante la "urgencia de una reivindicación" del Govern.

Durán ha señalado que la seguridad ciudadana es competencia del Estado y ha lamentado que falta de agentes "está obligando a las policías locales a asumir funciones que no les corresponden".

En esta línea, ha reconocido la labor "ejemplar" de los cuerpos policiales, pero ha criticado que "su profesionalidad no puede servir para tapar la dejadez del Gobierno ni para descargar sobre los ayuntamientos una responsabilidad que corresponde a Sánchez.

"En los últimos cinco años han llegado en torno a 1.000 agentes estatales a Baleares, pero solo unos 250 se han quedado por el elevado coste de la vida", ha dicho Durán, que además ha pedido adoptar medidas "que garanticen su permanencia en la Islas".

Finalmente, Durán ha añadido que "la seguridad no es un lujo, sino un derecho" y ha exigido a Sánchez que "deje de mirar hacia otro lado".