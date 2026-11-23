Archivo - La portavoz adjunta del PP en el Parlament, Marga Durán, en una rueda de prensa. - PP - Archivo

PALMA, 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

La portavoz adjunta del PP en el Parlament, Marga Durán, ha exigido a la candidata del PSIB a la presidencia del Govern y secretaria de Estado de Turismo, Rosario Sánchez, explicaciones "en menos de 24 horas" tras conocerse que su pareja comercializa una vivienda turística con "dos plazas ilegales".

Así lo ha reclamado Durán en una rueda de prensa previa al pleno de este martes, después de que 'El Debate' publicara que un alojamiento turístico vinculado a una sociedad administrada por la pareja de Sánchez, ubicada en el Port d'Andratx, oferta seis plazas cuando solo tiene cuatro dadas de alta.