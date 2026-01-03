PP fija como "prioridad" en 2026 "vivienda asequible para residentes, mejora de servicios públicos y agenda balear"

Archivo - El portavoz del PP en el Parlament, Sebastià Sagreras, comparece en rueda de prensa. Archivo. - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA 3 Ene. (EUROPA PRESS) -

El PP se ha fijado como "prioridad" para el recién estrenado año 2026 "avanzar en vivienda asequible para los residentes, la mejora de los servicios públicos y la defensa de la agenda balear".

En nota de prensa, el portavoz del PP en el Parlament, Sebastià Sagreras, ha asegurado este sábado que los 'populares' de Baleares afrontan 2026 con el firme objetivo de "seguir avanzando en los principales retos y necesidades de los ciudadanos de las islas como es dotar de vivienda asequible a los residentes, la mejora de los servicios públicos y la defensa de la agenda balear", y consolidar así las políticas impulsadas por el Govern de Marga Prohens.

En materia de vivienda, Sagreras ha subrayado que el PP continuará centrando sus esfuerzos en ampliar la oferta de vivienda accesible para los residentes dado que "la voluntad del partido es seguir aplicando las herramientas aprobadas por el Govern de Marga Prohens para poner en el mercado más vivienda asequible y, sobre todo, para la gente de aquí".

Además, el portavoz 'popular' también ha destacado la importancia de seguir transformando el modelo económico balear de la mano del diálogo y el consenso. "Vamos a seguir trabajando con los agentes económicos y sociales para avanzar hacia un turismo sostenible, generador de bienestar, y hacia la diversificación de la economía de Baleares", ha explicado. En este sentido, ha señalado el impulso a la innovación, los proyectos estratégicos de alto valor añadido y la protección de la actividad agraria, recordando que "se aprobará una nueva ley agraria que reforzará el futuro del sector".

Sagreras ha puesto igualmente el acento en la mejora de los servicios públicos afirmando que "el compromiso del PP es claro: nuevas infraestructuras, nuevos colegios y centros de salud, y seguir reduciendo los tiempos de espera tanto en sanidad como en dependencia y discapacidad".

Otro de los ejes prioritarios de los 'populares' durante el año 2026 será el refuerzo de la agenda balear y la defensa de los intereses de las islas ante el Estado. "Seguiremos reclamando una mejor financiación, un régimen especial permanente y más ambicioso, recursos para los nuevos proyectos ferroviarios y la cogestión aeroportuaria para tener voz y voto en la principal puerta de entrada a las islas", ha asegurado el portavoz 'popular'.

Para Sagreras, el objetivo final del PP es consolidar el camino iniciado esta legislatura y cumplir con el compromiso de la presidenta Marga Prohens adquirido con la ciudadanía porque "el deseo del PP es poder continuar con el camino iniciado en los últimos dos años y medio y cumplir el 100 por ciento del programa de gobierno, que es la palabra dada a los ciudadanos de Baleares", ha concluido