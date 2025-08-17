El PP de Inca alerta del aumento de los casos de 'okupación' y exige acción "inmediata" al equipo de gobierno

Los 'populares' acusan al alcalde Virgilio Moreno de "mirar hacia otro lado" mientras "la inseguridad crece en el municipio"

PALMA, 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

El PP de Inca ha alertado del aumento de los casos de 'okupación' y ha exigido acción "inmediata" al equipo de gobierno municipal, al frente del que se está el alcalde Virgilio Moreno, del PSOE de Inca, al que los 'populares' han acusado de "mirar hacia otro lado" mientras "la inseguridad crece en el municipio".

En una nota de prensa, el PP de Inca ha denunciado el aumento de los casos de 'okupación' en el municipio y ha lamentado la "pasividad" del equipo de gobierno socialista ante un problema que, según han asegurado los 'populares', "cada vez genera más inseguridad y malestar entre los vecinos".

Según el portavoz 'popular', Pedro Mas, "el alcalde Virgilio Moreno y su equipo viven de espaldas a la realidad". "Su inacción ante la oleada de 'okupaciones' demuestra una preocupante indiferencia hacia los problemas reales de Inca", ha creído Mas, dejando claro que "mientras ellos miran hacia otro lado, los inquers hace tiempo que han llegado al límite de su paciencia".

Desde el PP han apuntado que la "falta de acción municipal" se ve agravada por la paralización en el Congreso de la reforma legislativa que impulsaría el PP para agilizar los desalojos y proteger la propiedad privada. "La señora Armengol tiene la ley bloqueada, y eso provoca que muchas familias y propietarios vivan un auténtico calvario para recuperar sus viviendas", ha señalado Mas.

Los 'populares' han exigido que el Ayuntamiento de Inca actúe "con urgencia", reforzando la coordinación con las fuerzas y cuerpos de seguridad y estableciendo medidas de prevención y respuesta rápida ante los casos de 'okupación' detectados. "No podemos resignarnos a convivir con la inseguridad y la impunidad. Hace falta voluntad política y acciones concretas, no excusas ni silencios", ha añadido el portavoz.

"Nuestro compromiso es claro: tolerancia cero con la 'okupación' ilegal y protección total de los derechos de los propietarios y de los vecinos que quieren vivir tranquilos", ha concluido Mas.