El PP de Llucmajor abre una nueva etapa para definir su proyecto político tras la decisión de Lascolas

La alcaldesa de Llucmajor, Xisca Lascolas, en la toma de posesión del cargo en junio de 2023 - PP

PALMA 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

El PP de Llucmajor ha asegurado este martes abrir "una nueva etapa" de cara a las elecciones de 2027 para definir su proyecto político, tras la decisión de la actual alcaldesa, Xisca Lascolas, quien ha comunicado que no encabezará la candidatura del partido en los próximos comicios.

En un comunicado, el partido ha indicado que abre una nueva etapa orientada a definir el proyecto político con el que quiere seguir contando con la confianza de los ciudadanos durante los próximos años. Para ello, la Junta Local trabajará en la configuración del mejor equipo y en la elección de la persona que encabezará una candidatura preparada para afrontar los desafíos del municipio.

El presidente de la Junta Local del PP de Llucmajor, Gabriel Rojo, ha afirmado que son conscientes de que los vecinos del municipio "exigen evolucionar, incorporar nuevas ideas y nuevos perfiles y preparar desde hoy el proyecto" con el que dar respuesta a las necesidades de Llucmajor durante los próximos años.

Según ha añadido, afrontan esta nueva etapa desde la unidad, con la ilusión y la responsabilidad de "construir una candidatura renovada, sólida y preparada para seguir impulsando el municipio".

Finalmente, ha agradecido a Lascolas la disposición mostrada durante el proceso y la "innegable dedicación al municipio" durante estos años.

Así, el Partido Popular abre un periodo de trabajo interno para definir la candidatura y el proyecto con el que concurrirá a las elecciones municipales de 2027.