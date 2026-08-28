El PP de Mallorca advierte de que la isla no puede asumir menores de otras CCAA ante el descontrol migratorio

Archivo - La portavoz del PP en el Consell de Mallorca, Nuria Riera. - PP - Archivo

PALMA 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

El PP ha advertido que Mallorca no está en condiciones de asumir la llegada de menores extranjeros no acompañados procedentes de otras comunidades autónomas ante la presión que ya soporta el sistema insular de protección de menores como consecuencia del incremento de las llegadas migrantes a las costas de Baleares.

La portavoz del Grupo Popular en el Consell de Mallorca, Núria Riera, ha asegurado que "Mallorca está cumpliendo y seguirá cumpliendo con su obligación de proteger a todos los menores que llegan", pero ha recordado que los recursos y las plazas no son infinitos.

"No podemos asumir, además, menores procedentes de otras comunidades mientras Pedro Sánchez sigue sin dar una respuesta a la situación migratoria que sufrimos", ha añadido.

Riera ha reiterado que una cosa es proteger a un menor que ya está en Mallorca, que es responsabilidad de las instituciones y se hace con todas las garantías "y otra es pretender que Mallorca asuma cada vez más responsabilidades porque el Gobierno de España no ejerce sus competencias".

La 'popular' ha insistido en que no se pueden aplicar a una isla con una capacidad física y material limitada los mismos criterios pensados para un territorio continental.

El PP de Mallorca ha señalado directamente al Gobierno central y al delegado en el archipiélago, Alfonso Rodríguez, ante la falta de medidas efectivas para controlar la ruta migratoria.

"Pedro Sánchez ni está ni se le espera, y Alfonso Rodríguez sigue sin dar las respuestas que Mallorca necesita. Las fronteras, la inmigración y la extranjería son competencias del Estado. No es aceptable que el Gobierno de España no cumpla con sus obligaciones y después pretenda repartir entre las comunidades las consecuencias de su inacción", ha criticado Riera.

En este sentido, ha señalado que la situación de Ceuta debe servir de advertencia al Gobierno de España. "No podemos esperar a que una situación llegue al límite para que Sánchez decida reaccionar. Mallorca necesita anticipación, control de las fronteras y recursos suficientes. Somos solidarios con Ceuta, pero también exigimos que el Estado actúe en las Islas Baleares antes de que sea demasiado tarde", ha afirmado.

CONCENTRACIONES

Sobre esto, la 'popular' ha mostrado su apoyo a Ceuta y a los ceutíes y ha animado a los mallorquines a participar el próximo 2 de septiembre, a las 20.00 horas, en la concentración ante el Ayuntamiento de Palma, así como en las que se convoquen en otros municipios de la isla, en el marco de la iniciativa impulsada por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).

"Ceuta no está sola y desde Mallorca también queremos hacer visible nuestro apoyo", ha remarcado Riera. Los 'populares' han recordado que el PP balear ha reclamado un plan específico para la frontera marítima de las Islas, con más medios humanos, marítimos, aéreos y tecnológicos para la Guardia Civil y la Policía Nacional, una mayor vigilancia de las rutas de inmigración irregular y más recursos para combatir las redes de tráfico de personas.

Riera también ha reclamado mejorar los mecanismos para la correcta identificación de los menores, la localización de sus familias y, siempre que sea legalmente posible y atendiendo a su interés superior, promover la reagrupación familiar en sus países de origen.

"Proteger a los menores también significa trabajar para que no tengan que arriesgar su vida en el mar, luchar contra las mafias que trafican con personas y hacer todo lo posible para que, cuando sea posible y beneficioso para el menor, puedan reencontrarse con sus familias", ha defendido.

Finalmente, la portavoz 'popular' ha insistido en que Mallorca es y seguirá siendo una tierra solidaria, pero que esta solidaridad no puede servir de excusa para que el Estado siga ausente.

"Mallorca ha hecho, hace y seguirá haciendo su parte. Ahora le toca al Estado hacer la suya. No podemos ni queremos asumir menores procedentes de otras comunidades mientras nuestros recursos están sometidos a una presión extraordinaria y Pedro Sánchez sigue sin asumir sus responsabilidades", ha concluido Núria Riera.