El PP de Mallorca aprueba el nuevo organigrama del partido

Junta Directiva Insular del PP Mallorca - PP

PALMA 27 May. (EUROPA PRESS) -

El PP de Mallorca ha aprobado este miércoles el nuevo organigrama del partido y ha definido la estructura que marcará la acción política de los 'populares' en la isla durante los próximos meses.

La formación ha celebrado la reunión de la Junta Directiva Insular, presidida por el presidente del PP de Mallorca, Llorenç Galmés, según ha trasladado el PP en nota de prensa.

Durante la reunión se han ratificado los principales cargos de la dirección insular, entre los que destacan Jaume Ferriol como secretario general insular y Antònia Roca como vicepresidenta, así como los nombramientos de las diferentes vicesecretarías y secretarías ejecutivas que completarán la estructura del partido.

Durante su intervención, Galmés ha subrayado que este nuevo organigrama "refuerza un proyecto político sólido, cohesionado y preparado para seguir dando respuesta a los retos de Mallorca", y ha destacado que el PP "tiene equipo, tiene dirección y tiene claro que su prioridad es la gente".

Igualmente, ha calificado de "hecho histórico" la aprobación la en el Senado de una iniciativa para restablecer el convenio de carreteras. "Ayer demostramos que, con liderazgo y determinación, Mallorca puede hacerse oír en Madrid y recuperar lo que nunca se debería haber perdido", ha afirmado.

En este sentido, Galmés ha recordado que el convenio "supone recuperar inversiones clave para la movilidad y el futuro de la isla". A su entender, el PP "ha liderado un frente común para defender los intereses de los mallorquines, mientras otros miraban hacia otro lado".

Finalmente, el 'popular' ha remarcado que el partido afronta esta nueva etapa "con más fuerza que nunca". "Tenemos un proyecto claro, un equipo preparado y el compromiso firme de seguir trabajando por Mallorca, desde la responsabilidad, el consenso y la defensa de los intereses de nuestros ciudadanos", ha concluido.