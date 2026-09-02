El PP de Manacor inicia la cuenta atrás para las elecciones con la presentación de Jaume Mut como candidato

Jaume Mut - PP

PALMA 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

El PP de Manacor ha celebrado este miércoles su Junta Local para presentar a Jaume Mut como candidato a la alcaldía en las próximas elecciones municipales de mayo de 2027, dando el pistoletazo de salida a una nueva etapa con el objetivo de "llevar el cambio a Manacor".

En el encuentro han participado el presidente del PP de Mallorca, Llorenç Galmés; el coordinador general del PP Baleares, Sebastià Sagreras; el presidente de la Junta Local, Mateu Fullana; miembros del partido, afiliados y simpatizantes, según ha señalado el partido en una nota de prensa.

"Hoy comienza para mí un reto enorme que asumo con muchísima ilusión, responsabilidad y, sobre todo, con muchas ganas de trabajar", ha destacado Mut, quien se ha mostrado convencido de que el municipio "puede estar mucho mejor".

Asimismo, ha subrayado que los próximos serán meses de "mucho trabajo, de sumar personas y de construir un equipo fuerte". "Quiero escuchar a los manacorenses, estar en la calle, conocer sus preocupaciones y construir con ellos el proyecto que permita mejorar nuestro municipio", ha sostenido.

El candidato 'popular' ha defendido un proyecto centrado en las necesidades reales de los ciudadanos, con especial atención a la limpieza, el mantenimiento, la seguridad, la vivienda y la mejora de los servicios públicos.

"Comienza la cuenta atrás para el cambio que Manacor necesita y estoy preparado para dejarme la piel para conseguirlo", ha afirmado Mut.

Por su parte, el presidente del PP de Mallorca ha mostrado su apoyo al candidato y ha destacado su "capacidad de liderazgo, de trabajo en equipo y su compromiso con el municipio".

"Jaume conoce Manacor, quiere a Manacor y sabe lo que significa trabajar en equipo para conseguir objetivos. Representa un proyecto ganador, cercano y con sentido común", ha dicho Galmés.

También ha destacado que el candidato "tiene ilusión, tiene ganas y, sobre todo, tiene muy claro que los manacorenses deben volver a estar en el centro de las decisiones de su Ayuntamiento".

El también presidente del Consell de Mallorca ha puesto en valor el compromiso de la institución con el municipio: "Desde el Consell hemos tenido a Manacor muy presente desde el primer día, más de 8 millones de euros invertidos demuestran que, cuando gobierna el Partido Popular, Manacor cuenta".

El presidente de la Junta Local, Mateu Fullana, ha destacado la "unidad del partido" en torno al nuevo candidato y ha asegurado que "hoy comienza una etapa ilusionante para todo el PP de Manacor, con un candidato que tiene capacidad, liderazgo y un profundo compromiso con nuestro municipio".

Finalmente, Jaume Mut ha agradecido el apoyo recibido y ha asegurado que afronta los próximos meses "con los pies en el suelo, escuchando mucho y trabajando todavía más".

"Manacor me ha dado mucho y ahora quiero devolvérselo. Tenemos ilusión, tenemos equipo y tenemos un proyecto, a partir de hoy empezamos a trabajar para que en 2027 el cambio sea una realidad en Manacor", ha concluido.