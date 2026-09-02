El PP "no descarta" cambios en el ITS pero se remite a consensuarlo en la mesa del Pacto por la Sostenibilidad

Archivo - Varios turistas en las inmediaciones de la catedral de Palma.- Tomàs Moyà - Europa Press - Archivo

PALMA, 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

El PP no ha descartado que pueda haber modificaciones el impuesto de turismo sostenible (ITS) pero ha aclarado que primero se tendría que consensuar en la mesa de debate del Pacto por la Sostenibilidad de Baleares.

Así ha respondido el portavoz de los 'populares' en el Parlament, Sebastià Sagreras, al ser preguntado en la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces, por la iniciativa legislativa presentada por el PSIB para subir esta tasa durante los meses de la temporada alta, a imitación del anuncio realizado por la presidenta del Govern, Marga Prohens.

El parlamentario ha criticado que socialistas reclamen ahora medidas que no aplicaron en las pasadas legislaturas cuando gobernaban, etapa en la que ya se hicieron propuestas en este sentido y "proliferaron las plazas turísticas ilegales".

Sagreras ha apuntado que el PP invitó al PSIB a defender este aumento en la mesa de debate y ha recalcado que la propuesta de Prohens era subirla en temporada alta, bajarla durante la temporada baja y eximir a los baleares de pagar el ITS.