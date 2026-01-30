El PP de Palma renovará sus cargos el 14 de marzo en su Junta Territorial

El secretario general del PP de Palma, Javier Bonet, y su portavoz, Llorenç Bauzà, en rueda de prensa. - PP

PALMA 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

El PP de Palma ha planteado convocar su Congreso ordinario de la Junta Territorial el 14 de marzo, en el que se elegirá al presidente de este organismo, junto con los presidentes y miembros de las Juntas de Distrito.

El secretario general del PP de Palma, Javier Bonet, y el portavoz de la formación, Llorenç Bauzà, han propuesto elevar esta fecha a la Junta Directiva del partido que se celebrará este lunes.

En un comunicado, el PP ha explicado que en el orden del día de la junta también está previsto someter a votación la composición del Comité Organizador del Congreso, así como la designación del equipo encargado de redactar la ponencia política, que marcará las líneas estratégicas del PP de Palma para los próximos años.

El Congreso, que se celebrará con carácter asambleario, si así lo ratifica la Junta Directiva, permitirá a todos los afiliados del partido en Palma elegir a los candidatos de los diferentes cargos.

Bonet ha recordado que han transcurrido cinco años desde el último Congreso del partido, celebrado en 2021, en el que Jaime Martínez Llabrés fue elegido presidente de la Junta Territorial.

En este sentido, ha puesto en valor el trabajo desarrollado durante este periodo, al destacar que el proyecto liderado por Martínez ha demostrado "solvencia y capacidad de gestión", primero al frente del partido y, desde mayo de 2023, al "encabezar el cambio político en el Ayuntamiento de Palma tras la victoria en las elecciones municipales".

El representante local de los 'populares' ha señalado que esta etapa contrasta con los ocho años de gobiernos de izquierdas, caracterizados por la "falta de planificación y respuesta" a los principales problemas de la ciudad, lo que ha afirmado que "derivó en importantes déficits en servicios básicos y en la calidad urbana de Palma".

Frente a ello, el secretario general ha destacado el "cumplimiento del programa electoral del PP" y el impulso de una acción política centrada en "mejorar el día a día de los palmesanos".

Entre los avances más significativos, ha subrayado la mejora de servicios básicos que requerían una "actuación urgente", como la limpieza, uno de los ámbitos que "más quejas generaba entre los ciudadanos".

Bonet ha defendido que esta situación se ha revertido "pocos meses después de la llegada del PP" al Consistorio mediante el refuerzo de los servicios ordinarios y la puesta en marcha del plan 'Palma a Punt'.

Asimismo, ha puesto en valor las políticas desarrolladas en materia de seguridad ciudadana, para destacar el aumento de la inversión hasta alcanzar los 136 millones de euros en 2026, el presupuesto "más elevado de la historia del consistorio en este área".

"Esta apuesta por la seguridad supone la incorporación de 325 nuevos agentes de la Policía Local al final de la legislatura, al superar los compromisos iniciales del programa de gobierno, así como el refuerzo de medios materiales y la creación de nuevas comisarías y unidades policiales", ha destacado.

La inversión en los barrios ha sido otro de los ejes destacados, puesto que ha indicado que se ha situado a las barriadas en "el centro de la acción política tras años de abandono".

Bonet ha señalado las actuaciones continuadas para la "mejora del espacio público, la renovación de infraestructuras y la creación de nuevos equipamientos, al dar respuesta a reivindicaciones históricas".

También ha subrayado la creación de nuevos 'casals de barri', la adquisición de los antiguos cines Metropolitan para convertirlos en un equipamiento multiservicios en Pere Garau, la construcción de nuevas 'escoletes' o la compra de la finca de Son Quint, entre otras actuaciones.

A ello ha añadido otros proyectos estratégicos como la candidatura de Palma como Capital Europea de la Cultura para 2031, la revitalización integral de la Playa de Palma o el impulso de la zona de Nou Llevant como polo de atracción de talento e innovación, en el marco del futuro Palma Culture and Innovation Bay.

En este contexto, Bonet ha concluido que la celebración del Congreso supone una "oportunidad para reforzar el proyecto político del PP de Palma y definir las líneas de actuación de los próximos años".