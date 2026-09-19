El PP pide la comparecencia de Lucena en las Cortes para que responda sobre la gestión de Aena en Baleares

Archivo - El presidente y consejero delegado de Aena, Maurici Lucena. - Carlos Luján - Europa Press - Archivo

PALMA 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

El PP de Baleares, a través de sus diputados y senadores en las Cortes Generales, ha solicitado la comparecencia del presidente de AENA, Maurici Lucena, ante la Comisión Mixta de Insularidad para que responda por la gestión del organismo en los aeropuertos de Baleares.

Los parlamentarios populares consideran que AENA debe ofrecer explicaciones ante una sucesión de decisiones, proyectos e incidencias que evidencian "descontrol, falta de planificación y una preocupante ausencia de lealtad institucional con las administraciones de las islas", según ha indicado la formación este sábado en un comunicado.

La solicitud de comparecencia pedirá explicaciones sobre las inversiones y ampliaciones anunciadas para los tres aeropuertos sin diálogo ni consenso con las instituciones y administraciones del archipiélago.

"AENA no puede decidir unilateralmente cuánto deben crecer nuestros aeropuertos y la presión que deben soportar las islas. No puede planificar el crecimiento de Baleares de espaldas a sus instituciones", han afirmado.

Por otra parte, los parlamentarios populares denuncian la contradicción entre esta política expansiva y las medidas de contención turística que están desarrollando las administraciones autonómicas e insulares.

"Mientras las instituciones de Baleares hacen un esfuerzo para ordenar los flujos turísticos, proteger el territorio y preservar la calidad de vida de los residentes, AENA continúa promoviendo más capacidad y más pasajeros para aumentar sus ingresos. Esta política resulta incompatible con el modelo turístico que las islas están intentando conservar", han advertido.

TERMINALES Y PUBLICIDAD

El PP también denunciará la conversión progresiva de las terminales en enormes soportes publicitarios. "No cuestionamos que exista publicidad, sino la ausencia de límites. Las terminales son la primera imagen que reciben millones de visitantes de nuestras islas y no pueden quedar reducidas a simples escaparates comerciales al servicio de la recaudación de AENA. Existe una ausencia total de sensibilidad hacia el territorio, solo les mueve su ánimo de lucro", han manifestado.

Como ejemplo de lo que consideran el deterioro de los servicios, los 'populares' señalan la denuncia realizada por trabajadores del aeropuerto de Eivissa, quienes aseguran que una parte importante de los baños de la terminal no funciona correctamente.

"En Eivissa no se garantiza algo tan elemental como el funcionamiento de los baños. Si AENA sabe calcular cuántos pasajeros pasarán por las tiendas y restaurantes, también debe saber dimensionar y mantener unos servicios básicos dignos", han señalado.

TORRE DE CONTROL DE MAÓ

En relación con el aeropuerto de Menorca, el PP exigirá al presidente de AENA un compromiso inequívoco con el mantenimiento de una torre de control física en Maó frente a cualquier proyecto para sustituirla por un sistema remoto.

"La seguridad aérea y la condición insular de Menorca deben prevalecer sobre cualquier decisión basada en el ahorro económico. No se pueden recortar servicios esenciales mientras se incrementan los ingresos comerciales", han defendido.

AGUAS RESIDUALES

En la comparecencia también se pedirán explicaciones sobre los vertidos procedentes de la depuradora del aeropuerto de Eivissa hacia el Torrent de sa Font, que desemboca en el entorno de es Codolar y del Parque Natural de ses Salines, uno de los espacios medioambientales más valiosos y sensibles de la isla.

Más de una decena de entidades ecologistas, sociales y vecinales han denunciado la existencia de vertidos con contaminación fecal.

El PP ya ha presentado preguntas en las Cortes Generales dirigidas tanto al Ministerio para la Transición Ecológica como al Ministerio de Transportes.

"Queremos conocer desde cuándo tenían conocimiento de la situación AENA y ambos ministerios, qué controles y analíticas se han realizado, qué medidas correctoras se han adoptado y si existe alguna afección al Torrent de sa Font, las aguas subterráneas, es Codolar o ses Salines", han señalado los parlamentarios.

El PP también exige que AENA aclare si la depuradora tiene capacidad suficiente para atender la actividad actual del aeropuerto.

"Antes de hablar de ampliar el aeropuerto, AENA debe demostrar que puede depurar correctamente las aguas residuales que ya genera. No se puede proyectar un mayor crecimiento cuando los servicios básicos presentan señales evidentes de saturación", han advertido.

Los 'populares' consideran inadmisible que AENA anuncie inversiones millonarias y nuevas superficies comerciales mientras persisten deficiencias en una infraestructura tan esencial como la depuradora.

"AENA se lleva la recaudación que genera el aeropuerto y deja en Ibiza los residuos y las consecuencias de su actividad. No podemos aceptar un modelo en el que los beneficios salen de la isla mientras los problemas medioambientales permanecen aquí", han denunciado.

OBRAS INTERMINABLES

Los 'populares' pedirán también información detallada sobre la prolongación de las obras en las terminales, especialmente en el aeropuerto de Palma.

"No es aceptable normalizar unas obras eternas ni obligar a pasajeros y trabajadores a convivir permanentemente con molestias, improvisación y posibles riesgos. AENA debe asumir responsabilidades y establecer plazos ciertos para su finalización", han reclamado.

Los diputados y senadores del PP han advertido de que el presidente de AENA deberá asumir responsabilidades, ofrecer respuestas concretas y comprometer una rectificación inmediata de la política desarrollada en los aeropuertos de Baleares.

Los 'populares', han avanzado exigirán compromisos, plazos e inversiones concretas, así como mecanismos permanentes de coordinación con el Govern, los consells insulars y los ayuntamientos.

"Los aeropuertos deben estar al servicio de Baleares, no Baleares al servicio de la cuenta de resultados de AENA. Su presidente deberá comparecer, rendir cuentas y rectificar. Si pretende mantener una política basada en imponer, recaudar y abandonar, tendrá enfrente al Partido Popular y a las instituciones de las islas", han concluido.