El PP pide al Gobierno que actúe ante la presión migratoria y se opone a que Mallorca acoja menores de otros territorios - PP

PALMA 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

El PP defenderá una moción en el Consell de Mallorca para exigir al Gobierno de España una respuesta "inmediata" ante la "creciente presión migratoria" que soporta Mallorca y oponerse a que la isla acoja menores migrantes no acompañados de otros territorios.

La iniciativa también reclama medidas efectivas para reforzar el control de las fronteras, combatir las mafias y garantizar que el Estado "asuma sus competencias" en materia de inmigración y extranjería, según ha informado el PP en nota de prensa.

La portavoz 'popular' en la institución insular, Núria Riera, ha sostenido que "Mallorca lleva demasiado tiempo advirtiendo y la situación no deja de empeorar".

"No estamos ante una emergencia puntual, sino ante una ruta migratoria que se ha consolidado mientras Pedro Sánchez sigue sin ofrecer una política seria para nuestra frontera", ha criticado.

La moción recuerda que 2025 terminó con el récord histórico de 401 embarcaciones y 7.321 personas migrantes llegadas a Baleares y que, entre el 1 de enero de 2025 y el 24 de julio de 2026, se contabilizaron 11.055 llegadas en 606 embarcaciones.

Los 'populares' han señalado que el Consell ya reclamó en febrero de 2025 el despliegue de Frontex en el litoral balear, "una petición que sigue sin hacerse efectiva".

"¿Qué más tiene que pasar para que Pedro Sánchez actúe? Las fronteras, la inmigración y la extranjería son competencias del Estado. Sánchez no puede desaparecer cuando llegan las pateras y aparecer después para repartir entre los territorios las consecuencias de su falta de control", ha denunciado Riera.

Igualmente, el PP llevará al pleno insuar la situación vivida en Ceuta para reclamar responsabilidades políticas al Gobierno de España. Según Riera, Ceuta ha demostrado "qué ocurre cuando se espera a que una frontera llegue al límite para reaccionar".

En este sentido, la formación defenderá el rechazo al reparto de menores no acompañados llegados a Ceuta hacia otras comunidades autónomas, incluidas las Islas, ante la saturación de los servicios de acogida propios.

"Mallorca es solidaria y lo demuestra cada día protegiendo a los menores que llegan a nuestras costas, pero la solidaridad no significa trasladar menores de un territorio saturado a otro que también está sometido a una presión extraordinaria", ha reprobado la portavoz.

Por su parte, la consellera y vicepresidenta del IMAS, Magdalena García, ha puesto el foco en la situación del sistema de protección de menores de Mallorca.

Según ha defendido, la institución insular está cumpliendo con su responsabilidad y los profesionales "hacen un esfuerzo extraordinario para atender con todas las garantías a cada menor que llega". No obstante, ha indicado, los recursos, las plazas y los profesionales "no son infinitos".

"Proteger a un menor no consiste simplemente en trasladarlo de un territorio a otro, significa garantizarle una atención digna, identificar correctamente su situación, localizar a su familia y trabajar, siempre dentro de la legalidad y atendiendo al interés superior del menor, para conseguir la reunificación familiar cuando sea posible", ha sostenido.

La moción reclama reforzar especialmente la vigilancia de la ruta procedente de Argelia, incrementar los recursos contra las redes de tráfico de personas, hacer efectivo el despliegue de Frontex en el litoral balear e impulsar, en coordinación con los países de origen, los mecanismos legales de retorno y reunificación familiar.