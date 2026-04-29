El PP pide al Gobierno una reacción inmediata al caso de los funcionarios de Justicia que no estaban de alta

Diputados y senadores del PP. - PP

PALMA 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

El PP este miércoles lo que ha calificado como fraude laboral en la Administración de Justicia en Baleares en relación a unos 70 funcionarios que han estado trabajando durante semanas sin estar dados de alta en la Seguridad Social.

Diputados y senadores 'populares' han reclamado una respuesta inmediata y la asunción de responsabilidades al delegado del Gobierno, Alfonso Rodríguez.

Los parlamentarios de las Islas han advertido que no se trata de un incidente aislado, sino de un "fallo grave" del Gobierno, que ha provocado que decenas de trabajadores públicos fueran trasladados a Baleares sin estar de alta en la Seguridad Social.

El PP ha asegurado que esta situación ha generado un escenario de irregularidad laboral y desprotección social que afecta a los derechos de los propios empleados públicos.

"Desde el 20 de febrero, estos funcionarios han desarrollado su trabajo en condiciones impropias de una Administración Pública: sin alta en la Seguridad Social, sin cotización efectiva, sin retribuciones y, en muchos casos, sin medios materiales suficientes para desarrollar su labor con normalidad", han añadido.

Los parlamentarios han rechazado la reacción del Gobierno central y han reiterado que no se trata de un error administrativo, "sino un fraude intolerable", tras permitirse que trabajadores públicos desarrollen sus funciones sin estar dados de alta.

"Dicho con toda claridad, es pretender normalizar el trabajo en B dentro de la propia Administración del Estado. Es una práctica inadmisible", han apuntado.

A juicio de los 'populares', la regularización "no les va a servir de coartada", ya que no servirá para corregir lo ocurrido "ni borra semanas de ilegalidad, sino que delata aún más la gravedad de los hechos porque demuestra que sabían lo que hacían y eso agrava su responsabilidad".

Los diputados y senadores baleares del PP han señalado al delegado del Gobierno en Baleares como responsable político. "Rodríguez es el primer y último responsable de lo que ocurre bajo su autoridad. Baleares no puede permitirse un delegado del sanchismo que no soluciona nada y que, cuando hay que dar explicaciones, desaparece. Ese silencio le delata y viene a confirmar que Rodríguez estaba en el ajo", han añadido.

El PP ha reclamado respuestas y saber quién dio la orden, quién conocía esta situación y por qué se permitió que estos trabajadores se incorporaran sin alta.

Según han recordado, 70 funcionarios debían ser dados de baja en sus comunidades autónomas de origen y dados de alta en Baleares, un trámite que no se realizó, provocando que estos trabajadores se incorporaran en una situación irregular.

Los diputados y senadores del PP han lamentado que este hecho haya dejado a los trabajadores en una situación de desprotección. "Han trabajado sin alta en la Seguridad Social, sin generar cotización, sin derechos reconocidos. Ese tiempo no cuenta para su vida laboral, no cuenta para su pensión ni para ninguna prestación. Es una pérdida de derechos inaceptable", han apuntado.

"Si no da explicaciones en Baleares, las tendrá que dar en Madrid. Le vamos a llamar al Senado. Tendrá que comparecer y dar la cara. Y allí no podrá esconderse ni guardar silencio. Que se prepare bien porque no vamos a permitir ni una pregunta sin respuesta", han concluido.