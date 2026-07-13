El PP pide la inclusión de la culebra de herradura en el catálogo estatal de especies invasoras

Archivo - Serpiente capturada en Eivissa - CAIB - Archivo

PALMA 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

El PP ha registrado en el Parlament balear una Proposición No de Ley para reforzar las medidas de control de la culebra de herradura --Hemorrhois hippocrepis-- y proteger la biodiversidad autóctona de las Islas, ante la expansión continuada de esta especie invasora en Eivissa y, cada vez más, en zonas de Mallorca como el Pla y el Llevant de la isla.

La iniciativa insta al Gobierno central a resolver con carácter prioritario la petición, formulada hace casi un año por la Conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural, de incluir esta especie en el Catálogo Español de Especies Exóticas Invasoras, ha indicado el PP en un comunicado.

Esta solicitud cuenta con el respaldo técnico de la Dirección General de Medio Natural y Gestión Forestal, pero el partido ha lamentado que siga "sin respuesta en Madrid". "Mientras en Eivissa y Mallorca se multiplican las capturas y los técnicos trabajan cada día para contener esta amenaza, el Gobierno de Pedro Sánchez se limita a mirar hacia otro lado", ha lamentado el diputado 'popular' Pedro Álvarez, quien ha recordado que llevan "casi un año esperando una respuesta que debería ser automática ante la evidencia científica y los datos que hemos puesto sobre la mesa".

Según detalla el parlamentario, se han capturado más de 13.000 ejemplares en Eivissa en 2023 y más de 20.000 en 2024, por lo que ha considerado que esta tendencia se agravará si no se actúa "con decisión y con los instrumentos legales adecuados".

El diputado ha subrayado el impacto de esta especie sobre la fauna propia de las Islas, especialmente sobre las lagartijas autóctonas, "un patrimonio natural único que no se puede sacrificar por la dejadez de un Ministerio".

Así, la propuesta del PP reclama también intensificar la prevención en los puntos de entrada de vegetación ornamental, principal vía de introducción accidental de la especie, así como impulsar campañas de sensibilización ciudadana en colaboración con la Federación de Entidades Locales de Baleares (Felib) y seguir reforzando la investigación científica sobre la eficacia de las medidas de control aplicadas hasta ahora.

"Trabajamos para que la insularidad, que es nuestra principal vulnerabilidad frente a las especies invasoras, no se convierta también en nuestra principal indefensión por falta de respuesta del Estado", ha concluido Álvarez, quien ha reivindicado el papel del Govern en el despliegue de los dispositivos de control y en la protección de las especies autóctonas amenazadas.