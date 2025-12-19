El PP pide incorporar la historia de la comunidad 'xueta' a los planes de estudio de primaria y secundaria

Archivo - Alumnos en un aula al comienzo de un examen - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

PALMA, 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

El PP de Baleares ha reclamado incorporar la difusión y el estudio de la historia de la comunidad 'xueta' de Mallorca en los planes de estudio de primaria y secundaria.

Así lo recoge el texto de una proposición no de ley (PNL) registrada por los 'populares' en el Parlament, que busca impulsar el conocimiento, la difusión y el reconocimiento institucional de la historia de los 'xuetes' de Mallorca.

Según ha defendido la diputada del PP Cristina Gil, Mallorca "no puede permitirse seguir ignorando una parte fundamental de su propia historia, marcada por siglos de convivencia, pero también de persecución, discriminación y silencio institucional".

En este sentido, ha subrayado que los judíos mallorquines y sus descendientes formaron y forman parte de la identidad colectiva y que su legado cultural, social y humano "es inseparable" de lo que hoy en día es la sociedad mallorquina.

La iniciativa, según ha señalado el PP en nota de prensa, parte de la constatación de que la presencia judía en Mallorca se remonta, como mínimo, al siglo V y constituye "uno de los pilares más antiguos de la sociedad mallorquina".

A lo largo de los siglos, continúa la iniciativa, la comunidad judía y, posteriormente, sus descendientes conversos, sufrieron represión, conversiones forzosas y persecuciones y una discriminación legal y social que se prolongó durante más de 500 años y cuyos efectos llegaron al siglo XX.

"Durante generaciones, miles de mallorquines fueron tratados como ciudadanos de segunda por el simple hecho de llevar determinados apellidos o de descender de familias judías conversas", ha dicho la 'popular', quien ha agregado que "esta marginación, especialmente dura en el ámbito educativo y social, nunca ha sido reconocida de manera clara por las instituciones".

El texto subraya que, en la actualidad, se estima que alrededor de 20.000 personas en Mallorca pertenecen al colectivo 'xueta' y que, tras siglos de exclusión, se enfrentar ahora "al riesgo del olvido". Así, para Gil, se ha pasado "de la discriminación a la ignorancia" y "eso también es una forma de injusticia".

Por ello, el PP considera "imprescindible" recuperar esta memoria histórica y poner en valor "un legado que ha sido clave en ámbitos como la orfebrería, la gastronomía, la literatura, el arte y la defensa de la lengua propia.

Así, la PNL insta al Govern a distribuir material didáctico para la difusión y el estudio de la historia de los judíos en Mallorca y de sus descendientes y a incluir contenidos específicos en los planes de estudio.

También pide al Ejecutivo la creación de una comisión de expertos con presencia de representantes de la comunidad judía y de entidades culturales vinculadas a los descendientes de los judíos conversos, para el asesoramiento en la difusión y en el conocimiento de la presencia de los judíos mallorquines y de sus descendientes.