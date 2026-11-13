PP promete bajar el IRPF y dejar el IVA de los alimentos básicos al 0% ante el encarecimiento de la cesta de compra

Archivo - El candidato del PP al Senado por Mallorca, Sebastià Sagreras. - PP - Archivo

PALMA 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El candidato del PP al Senado por Mallorca, Sebastià Sagreras, ha defendido este viernes la reducción del IRPF para las rentas medias y bajas y la aplicación de un IVA del 0 por ciento a los alimentos básicos.

Sagreras ha asegurado que los ciudadanos "están cansados de ver cómo cada vez les cuesta más llegar a final de mes, cómo llenar el carro de la compra supone un esfuerzo mayor y cómo sus salarios no dan para lo mismo que hace unos años".

En este sentido, ha anunciado que el PP aplicará un IVA del 0 por ciento a los alimentos básicos, entre los que se incluye la carne, el pescado y las conservas. "No puede ser que cada vez paguemos más por los mismos alimentos mientras el Gobierno central sigue aumentando su recaudación", ha afirmado.

Asimismo, el candidato 'popular' ha destacado el compromiso de reducir el IRPF a las rentas medias y bajas, elevar los mínimos personales y familiares y garantizar que quienes cobran el salario mínimo no tengan que pagar este impuesto.

A estas medidas se suma la deflactación del IRPF para evitar que las subidas salariales destinadas a compensar la inflación se traduzcan en una mayor carga fiscal. "No puede ser que a una familia le suban el sueldo para hacer frente al aumento de los precios y Hacienda se quede con una parte de ese esfuerzo", ha insistido Sagreras.

Por último, ha hecho hincapié en los jóvenes de entre 18 y 35 años. Para estos el PP propone cuatro años de rebajas fiscales en el IRPF, con una reducción del 100% el primer año, del 75% el segundo, del 50% el tercero y del 25% el cuarto, conforme a las condiciones previstas en el programa electoral.

"Queremos que los jóvenes puedan empezar su proyecto de vida con más oportunidades, que puedan ahorrar, emanciparse y construir su futuro sin que los impuestos sean un obstáculo añadido", ha concluido.