El PP promete reforzar la protección de las mujeres víctimas de violencia machista y endurecer penas. - PP

PALMA 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los candidatos del PP al Congreso por Baleares José Vicente Marí y Antònia Roca se han comprometido este miércoles, en el que se conmemora el Día para la eliminación de la violencia contra las mujeres, a reforzar la protección de las víctimas de violencia machista y endurecer las penas a los agresores sexuales.

Marí y Roca han comparecido arropados por representantes 'populares' frente a la Jefatura Superior de la Policía Nacional en Palma, donde han presentado los compromisos del PP en esta materia.

El 'número uno' de la lista de los 'populares' por las Islas ha defendido la necesidad de acompañar las declaraciones institucionales con medidas eficaces que garanticen la seguridad de las mujeres.

El candidato ha cuestionado el balance de los ocho años de Gobierno central en materia de igualdad, haciendo referencia a las rebajas de penas y excarcelaciones derivadas de la ley del 'solo sí es sí' y a los fallos denunciados en las pulseras telemáticas de protección de las víctimas.

Por su parte, Roca ha detallado el compromiso del PP de centralizar en el Ministerio del Interior la supervisión de los sistemas de protección de las víctimas de violencia machista para garantizar el correcto funcionamiento de las pulseras telemáticas y el cumplimiento de las órdenes de alejamiento.

Asimismo, la candidata ha anunciado el compromiso de establecer un sistema de información compartida entre las fuerzas y cuerpos de seguridad, los juzgados y los servicios sociales para ofrecer una respuesta más rápida y eficaz ante situaciones de riesgo, así como endurecer las penas a los agresores sexuales y pederastas.

Roca ha situado como objetivo de estas medidas que las mujeres se sientan seguras, que los mecanismos de protección funcionen y que las instituciones estén al lado de quienes más lo necesitan, mientras que Marí ha reivindicado una gestión de las políticas contra la violencia machista orientada a evitar nuevas víctimas.