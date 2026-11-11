El PP promete que si gobierna las mujeres "dejarán de ser utilizadas" y "no volverán a ser víctimas de las leyes

El PP promete que si gobierna las mujeres "dejarán de ser utilizadas" y "no volverán a ser víctimas de las leyes - PP

PALMA, 11 (EUROPA PRESS)

La vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, ha prometido que si Alberto Núñez Feijóo se convierte en el próximo presidente de España las mujeres "dejarán de ser utilizadas" y "no volverán a ser víctimas de las leyes".

De este modo se ha expresado este miércoles antes de participar en la jornada 'Mujeres que transforman', un acto de precampaña celebrado en Palma y al que también ha asistido la presidenta de los 'populares' de Baleares, Marga Prohens.

El cambio que Feijóo promoverá a partir de las elecciones generales del próximo 29 de noviembre, ha asegurado, es que las mujeres "dejen de ser utilizadas como instrumento electoral" y "ser tenidas en cuenta como parte fundamental del proyecto de país".

"El compromiso de Feijóo es un Gobierno que sea un reflejo del Govern de Prohens, donde las leyes que se aprueben en el Parlamento resuelvan y faciliten la conciliación, asienten y fomenten la corresponsabilidad y ayuden a las mujeres para que no se vuelvan a sentir desvalidas, desprotegidas o sean víctimas de las propias leyes de un Gobierno", ha señalado Gamarra.

Se ha referido, concretamente, a la conocida como ley del sí es sí, que permitió, a su parecer, "que los violadores y los maltratadores estén en las calles". "Eso tiene responsabilidades políticas que se dirimen el 29N. Son unas elecciones fundamentales para las mujeres de este país", ha afirmado.

CONTRA EL "RELATO DEL MIEDO"

Prohens, por su parte, ha considerado que el de este miércoles es "uno de los actos más importantes" de la precampaña electoral, dado que les permitirá lanzar el mensaje de que "para el PP las mujeres cuentan".

"Somos el partido de las mujeres y el partido que no instrumentaliza a las mujeres, que no nos considera un mero decorado o una cuota", ha sostenido la también presidenta del Govern.

Con iniciativas como la "pionera" ley autonómica de conciliación o la gratuidad del ciclo educativo 0-3, ha considerado, su Ejecutivo ha "desmontado con hechos los discursos y los relatos del miedo".

"Como también hará Feijóo en España . Se quedarán en eso, en discursos y relatos", ha concluido.