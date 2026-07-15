El PP propondrá una reforma de la ley de extranjería para permitir las devoluciones de migrantes llegados por mar

Archivo - Un persona camina en la frontera de El Tarajal, en una foto de archivo. - Antonio Sempere - Europa Press - Archivo

PALMA, 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

El PP ha anunciado que presentará una proposición de ley en el Congreso de los Diputados para modificar la ley de extranjería, con la que se pretende posibilitar las devoluciones en caliente de los migrantes llegados por mar a Ceuta y Melilla.

La eurodiputada y vicesecretaria del PP Alma Ezcurra ha explicado que el partido planteará este cambio a raíz de la sentencia del Tribunal Supremo, que prohibía las devoluciones en caliente de los migrantes, aunque permitía aquellas que se hicieran en elementos de contención fronterizos, como es el caso de las vallas.

El motivo que ha alegado es que la presión migratoria en las ciudades autónomas se habría trasladado desde las fronteras terrestres a las marítimas, por lo que se trata de dar "amparo" a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado para que "puedan realizar su labor" y hacer esta devoluciones "con toda la legalidad y todas las garantías".

La parlamentaria ha subrayado que esta sería la posición de la Abogacía del Estado y ha manifestado su esperanza en que todos los partidos con representación en las Cortes apoyen la iniciativa.